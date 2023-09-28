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Умер актёр Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

Умер актер сэр Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Дамблдора в фильме "Гарри Поттер".
Умер актер сэр Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Дамблдора в фильме "Гарри Поттер". Авторское право Warner Bros.
By David MouriquandAP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

"Счастье можно найти даже в самые тёмные времена, если не забывать обращаться к свету".

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Британский актёр сэр Майкл Гэмбон скончался в возрасте 82 лет.

Наибольшую известность он получил благодаря сыгранной роли директора школы "Хогвартс" Альбуса Дамблдора в шести из восьми фильмов о Гарри Поттере. 

В заявлении семьи говорится: "Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине сэра Майкла Гэмбона", и добавляется:  Майкл мирно скончался в больнице, в окружении близких - супруги Энн и сына Фергюса - от последствий пневмонии".

Joel Ryan / AP
Майкл Гэмбон на мировой премьере фильма "Гарри Поттер и Дары смерти: часть 2", 2011 г.Joel Ryan / AP

Какой бы персонаж он ни воплощал на экране или сцене за свою карьеру, длившуюся более пяти десятилетий, Гэмбона всегда можно было узнать по глубокому тембру и протяжным интонациям его голоса.

За роль в знаменитой киносаге о Поттере он был одарён международной славой и вниманием нового поколения зрителей. Но этот британский актёр давно был признанной фигурой театрального и киноискусства своей страны. На его счету десятки успешных фильмов - от "Повара, вора, его жены и ее любовника", "Инсайдера" и "Госфорд-парка" до "Водной жизни Стива Зиссу","Да здравствует Цезарь!", "Король говорит" и анимационного "Паддингтон".

В 1998 г. Гэмбон был посвящён в рыцари за заслуги в культуре и искусстве.

John Raoux/AP
Актёрский состав фильмов о Гарри Поттере, 2010 г.John Raoux/AP

Гэмбон родился в Ирландии 19 октября 1940 г., вырос в Лондоне и изначально намеревался пойти по стопам своего отца - выучился на инженера. Планы изменились с дебютом в театре - в постановке "Отелло" в Дублине.

В 1963 год был ознаменован первым серьёзным успехом: Гэмбон сыграл второстепенную роль в "Гамлете", премьерной постановке Королевского национального театра под руководством легендарного Лоуренса Оливье.

Вскоре он вошёл в ранг ведущих театральных актёров страны и получил признание критиков за главную роль в фильме "Жизнь Галилея" режиссёра Джона Декстера. Его часто номинировали на престижных смотрах, он трижды становился лауреатом Премии Лоуренса Оливье (Laurence Olivier Award) и дважды - театральной премии Critics' Circle Theatre Awards. BAFTA четыре раза удостаивала его наград как лучшего актёра. 

Британских телезрителям он стал известен благодаря главной роли в сериале BBC 1986 года "Поющий детектив", сценарий к которому написал Деннис Поттер - классик британской телевизионной драмы. 

Peter Kramer/AP
Майкл Гэмбон на премьере фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка", 2009 г.Peter Kramer/AP

Гэмбон был разноплановым актёром, но однажды сказал BBC, что предпочитает играть "злодеев". Воплотил образ гангстера Эдди Темпла в триллере "Слоёный торт" и криминального босса в картине Питера Гринуэя _"_Повар, вор, его жена и ее любовник".

В 2015 г. он вернулся к творчеству Дж.К. Роулинг, сыграв главную роль в телеадаптации её книги "Случайная вакансия".

Гэмбон ушёл со сцены в 2015 г. в связи с тем, что ему стало трудно запоминать свои реплики и выступать перед публикой. Однажды он сказал в интервью журналу Sunday Times: "Это ужасно, но я не могу этого сделать. Это разбивает мне сердце".

В Интернете появились многочисленные посты благодарных поклонников и коллег. 

Гэмбон был женат на коллеге по актёрскому цеху Энн Миллер, у них родился сын Фергус. Позже в его союзе с художницей-постановщицей Филиппой Харт родились ещё двое сыновей - Майкл и Уильям.

Майкл Гэмбон - 1940-2023

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