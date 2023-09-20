By Savin Mattozzi

Суд в Дании обязал концептуалиста Йенса Хаанинга вернуть деньги Музею Кунстен за перформанс с пустыми холстами под названием "Бери деньги и беги".

Музей современного искусства Кунстен нанял художника-концептуалиста Йенса Хаанинга, известного своими работами, посвящённым проблемам бедности, неравенства, миграции, для воссоздания одной из своих самых известных работ 2007 года. Она должна была представлять собой холст, выложенный банкнотами кроны, как символ доходов населения Дании.

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Ко всеобщему удивлению, в качестве "выполненного" заказа автор предоставил два больших пустых холста под названием "Бери деньги и беги".

Впоследствии они стали экспонироваться и привлекли немало любопытных посетителей, но музей попросил Хаанинга вернуть деньги, так как он нарушил договор.

Когда тот отказался, руководство обратилось в суд. В настоящее время вынесено решение, согласно которому художник должен вернуть музею грант в размере 67 000 евро. Однако он может оставить себе гонорар, который составил около 3 500 евро.

В интервью датской радиостанции Хаанинг заявил, что этот трюк был, своего рода, протестом против тяжёлых условий труда. По его словам, так он хотел побудить работников поступать подобным образом, если их ситуация столь же ужасна, как и его собственная.

"Если они сидят на какой-то дерьмовой работе, и за неё им не платят, то мой совет таков: хватай, что можешь, и беги".

"Арт-выходки" прошлых лет

Работа Хаанинга является частью длинного списка творений и перформансов, в которых художники подчёркивали отнюдь не чуждые миру искусства абсурдность, лицемерие и элитарность.

Один из самых запоминающихся случаев подобной саморефлексии произошёл в 2018 году, когда работа Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" была выставлена на аукционе Sotheby's за 1,28 млн евро.

После продажи произведение медленно выскользнуло из рамы и было разрезано на полоски шредером, установленным автором в самой раме.

Несмотря на то, что произведение по факту было уничтожено, покупатель выплатил за него указанную сумму.