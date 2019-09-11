Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Cult

Фестиваль Энеску выходит за пределы Румынии

Фестиваль Энеску выходит за пределы Румынии
Euronews logo
 Euronews 
Размер текста Aa Aa

Берлинский филармонический оркестр открыл в Бухаресте фестиваль Джордже Энеску, румынского композитора и дирижера. Фестиваль увидел свет в 1958 году - через три года после смерти одного из величайших гениев двадцатого века. Он быстро набрал силу и размах, сделав Бухарест одним из важных адресов для исполнителей и любителей классики со всего мира.

Михай Константинеску, исполнительный директор музыкального фестиваля, рассказывает: "Этим фестивалем мы пытаемся показать другую сторону Румынии. Конечно, это нелегко – создавать положительный образ с помощью культуры. Важен ведь не только высокий музыкальный уровень, важно найти средства, чтобы проводить такие мероприятия. Фестиваль длится три недели, на него приезжают музыканты и любители классики из разных стран, об этом говорят и пишут везде, вот и вы приходите к нам, как приходят другие журналисты".

Организаторы фестиваля отмечают рост зрительской аудитории; при этом особенность фестиваля - "своя", годами сформированная публика. Вот несколько голосов из зала:

- За последние 30 лет, мне кажется, я не пропустил ни одного фестиваля.

- Я увлекаюсь классической музыкой с детства, так что мне приятно быть здесь.

- Я путешествую по всему миру, но каждый раз приезжаю на родину, чтобы посетить фестиваль; эта музыка - как бальзам на сердце.

- Я - румын, и для меня фестиваль очень важен, я горжусь Энеску.

Одним из ярких событий фестиваля этого года стало выступление хорватской пианистки Мартины Фильяк вместе с Бухарестским оркестром Royal camerata.

Впервые в этом году программа предусматривает и концерты за пределами Румынии - в Германии, Бельгии, Италии, Канаде и Молдове при поддержке местных музыкантов. Таких, как участники трио Monte Piano. Ансамбль был создан 11 лет назад силами исполнителей Италии, Франции и Румынии. С тех пор он не раз становился лауреатом международных конкурсов

В рамках фестиваля триj исполняет произведения Эрнеста Шоссона, Арнольда Шенберга и, конечно, самого Энеску.

Клод Фрошо, виолончелист, рассказывает: "В нашем трио есть какие-то народные элементы, одновременно этот стиль, на мой взгляд, адресует нас к французской музыке - в ней есть что-то от импрессионизма".

Ирина Ботан, пианистка: "Я из Румынии, и эта музыка мне близка, но да, мы чувствуем значительное французское влияние".

Одной из жемчужин церемонии открытия фестиваля в Бухаресте стал бельгийский ансамбль старинной музыки "Лира Орфея".

Вольфганг Шпиндлер, Euronews: "Почти три тысячи музыкантов выступают здесь в течение трех недель, билеты на большинство концертов давно распроданы. Не случайно: фестиваль в Бухаресте - один из важнейших в Восточной Европе, и все здесь организовано, как по нотам. Вдохновляющие новости из страны, о которой обычно принято говорить в контексте политических и коррупционных скандалов".