Фестиваль Энеску выходит за пределы Румынии

Берлинский филармонический оркестр открыл в Бухаресте фестиваль Джордже Энеску, румынского композитора и дирижера. Фестиваль увидел свет в 1958 году - через три года после смерти одного из величайших гениев двадцатого века. Он быстро набрал силу и размах, сделав Бухарест одним из важных адресов для исполнителей и любителей классики со всего мира.

Михай Константинеску, исполнительный директор музыкального фестиваля, рассказывает: "Этим фестивалем мы пытаемся показать другую сторону Румынии. Конечно, это нелегко – создавать положительный образ с помощью культуры. Важен ведь не только высокий музыкальный уровень, важно найти средства, чтобы проводить такие мероприятия. Фестиваль длится три недели, на него приезжают музыканты и любители классики из разных стран, об этом говорят и пишут везде, вот и вы приходите к нам, как приходят другие журналисты".

Организаторы фестиваля отмечают рост зрительской аудитории; при этом особенность фестиваля - "своя", годами сформированная публика. Вот несколько голосов из зала:

- За последние 30 лет, мне кажется, я не пропустил ни одного фестиваля.

- Я увлекаюсь классической музыкой с детства, так что мне приятно быть здесь.

- Я путешествую по всему миру, но каждый раз приезжаю на родину, чтобы посетить фестиваль; эта музыка - как бальзам на сердце.

- Я - румын, и для меня фестиваль очень важен, я горжусь Энеску.

Одним из ярких событий фестиваля этого года стало выступление хорватской пианистки Мартины Фильяк вместе с Бухарестским оркестром Royal camerata.

Впервые в этом году программа предусматривает и концерты за пределами Румынии - в Германии, Бельгии, Италии, Канаде и Молдове при поддержке местных музыкантов. Таких, как участники трио Monte Piano. Ансамбль был создан 11 лет назад силами исполнителей Италии, Франции и Румынии. С тех пор он не раз становился лауреатом международных конкурсов

В рамках фестиваля триj исполняет произведения Эрнеста Шоссона, Арнольда Шенберга и, конечно, самого Энеску.

Клод Фрошо, виолончелист, рассказывает: "В нашем трио есть какие-то народные элементы, одновременно этот стиль, на мой взгляд, адресует нас к французской музыке - в ней есть что-то от импрессионизма".

Ирина Ботан, пианистка: "Я из Румынии, и эта музыка мне близка, но да, мы чувствуем значительное французское влияние".

Одной из жемчужин церемонии открытия фестиваля в Бухаресте стал бельгийский ансамбль старинной музыки "Лира Орфея".

Вольфганг Шпиндлер, Euronews: "Почти три тысячи музыкантов выступают здесь в течение трех недель, билеты на большинство концертов давно распроданы. Не случайно: фестиваль в Бухаресте - один из важнейших в Восточной Европе, и все здесь организовано, как по нотам. Вдохновляющие новости из страны, о которой обычно принято говорить в контексте политических и коррупционных скандалов".