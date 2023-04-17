Концерт в честь коронации Карла III: кого из артистов ждать на сцене?

Euronews

День коронации британского короля Карла III приближается, и уже было объявлено, чтоTake That, Кэти Перри и Лайонел Ричи будут среди музыкальных исполнителей, которые примут участие в праздничном концерте в Виндзорском замке.

Мероприятие, организованное BBC, состоится в воскресенье 7 мая — на следующий день после коронации в Вестминстерском аббатстве — перед аудиторией в 20 000 человек.

На концерте также выступят звезда итальянской оперы Андреа Бочелли, уэльский бас-баритон Брин Терфел, автор-исполнитель Фрея Райдингз и композитор музыки в стиле соул Алексис Френч.

В выступлении Take That примут участие три участника из оригинального состава: Гэри Барлоу,Марк Оуэн иХовард Дональд. В совместном заявлении они отметили, что очень ждут этого шоу. "Это будет наше первое живое выступление после тура Odyssey Tour, состоявшегося четыре года назад, в 2019-м, и это будет отличная сцена, чтобы вернуться".

Кэти Перри сказала, что "приятно взволнована" выступлением и радуется тому, что "еще больше прольет свет" на Британский азиатский фонд — благотворительную организацию, основанную королем, еще когда он был принцем Уэльским. Американская певица — её посол и работает над решением проблемы бедности и лишений в Южной Азии, а также собирает средства для прекращения торговли детьми.

Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены новые участники Коронационного концерта. Ходили слухи, что на нем также выступят Адель и Spice Girls, но их имена пока официально не подтверждены. Эд Ширан, Элтон Джон и Гарри Стайлз отклонили приглашение выступить.

Зато в прошлом месяце о желании принять участие в концерте заявил Snoop Dogg, но его, вероятно, так и не пригласили.

На мероприятии будет присутствовать и коронационный хор. Он будет состоять из певцов-любителей со всей Великобритании, среди которых есть беженцы, представители ЛГБТК+ и неслышащие люди. К этому хору онлайн присоединится хор из певцов со всего Содружества.

Центральным событием концерта станет масштабное световое шоу. Здания по всей Великобритании будут освещены с помощью проекций, лазеров и дронов.

Мероприятие будет транслироваться на BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 2 и BBC Sounds.

Сколько людей посмотрят трансляцию, еще предстоит выяснить, поскольку недавний опрос YouGov показал, что 64% опрошенных британцев не интересуются коронацией. При этом почти половина респондентов отметила, что, скорее всего, примут участие в связанных с коронацией торжествах.