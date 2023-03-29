"Давид" Микеланджело: искусство или порнография?

Галерея Академии во Флоренции пригласила учителей и учеников американской школы приехать и посмотреть на оригинал Давида работы Микеланджело, дабы увидеть разницу между искусством и порнографией. Директору школы в штате Флорида пришлось уволиться после того, как она показала шестиклассникам изображение статуи на уроке по истории искусств времен Ренессанса. Родители были возмущены тем, что такой материал был показан без их разрешения, а некоторые и вовсе назвали его "порнографией".

"Так странно, что икону эпохи Возрождения можно было назвать порнографической. Нужно различать наготу и порнографию, это абсолютно не одно и то же. И это значит, что на самом деле существует много невежества в понимании этого слова, это незнание Библии, незнание истории искусства и всей западной культуры", — говорит директор Галереи Академии Сесиль Холлберг.

Туристы, стоящие в очереди, чтобы увидеть статую Давида, также удивлены тем, что статуя могола быть сочтена спорной или порнографической:

"Мне невероятно жаль детей, которые не видят это глазами директора. Я думаю, что это просто грустно, и я рад, что не живу там".

"На самом деле я только что увидела статью об этом. Но это же просто часть истории, я не понимаю, как можно называть это чем-то порнографическим".

Школа классического образования Талахаси во Флориде, финансируется налогоплательщиками, но полностью независима в вопросе образования. Она следует учебной программе, разработанной Hillsdale College, консервативной христианской школой в Мичигане, которая является фаворитом многих республиканцев, в том числе губернатора Флориды. В школе действует политика, согласно которой родители должны быть заранее уведомлены о "спорных" темах преподавания.