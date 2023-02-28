Многоязычие в Европе: где больше всего полиглотов?

Евросоюз насчитывает 24 официальных и около 60 региональных языков. Лингвистическое разнообразие – важная черта европейской идентичности. Ежегодно 21 февраля под эгидой ООН отмечается Международный день родного языка, в рамках которого, в частности, продвигаются идеи многоязычного образования. Редакция Euronews Culture решила узнать, в каких странах Европы больше всего полиглотов?

В целом, европейцы неплохо владеют языками: около 65% населения континента могут говорить как минимум на одном языке, помимо родного. Для сравнения, это по силам лишь 20% взрослых американцев.

При этом существуют значительные различия между разными географическими и культурными зонами. Так, скандинавские страны традиционно лидируют в рейтингах владения иностранными языками (в основном английским), а на юге Европы показатели более скромные. Неудивительно и то, что страны, где английский является родным, не проявляют большого интереса к изучению иностранных языков: лишь половина жителей Ирландии говорят на отличном от родного языке, а наихудший результат демонстрируют британцы – всего 34%.

КАК СТАНОВЯТСЯ БИЛИНГВАМИ (ИЛИ ДАЖЕ МУЛЬТИЛИНГВАМИ)?

Свободное владение несколькими языками – навык, который высоко ценится в профессиональном мире (с этим не поспоришь, если вы работаете в "Вавилонской башне" Euronews!). Это также отличный способ открыть для себя другие культуры и общаться с людьми со всего мира, но это не делает вас автоматически би- или мультилингвом.

Чтобы стать билингвом нужно либо родиться в двуязычной семье (детский билингвизм), либо освоить второй язык во время учёбы, работы или, переехав в другую страну (поздний или приобретённый билингвизм).

Специалисты по психолингвистике сходятся во мнении, что чем раньше начать изучать второй язык, тем легче им овладеть. Эксперты рекомендуют родителям две основные коммуникативные стратегии:

разделение на "домашний язык" и язык, на котором ребёнок говорит за пределами дома;

"один человек" – "один язык".

В случае, если немецкие родители воспитывают своих детей в Швеции, первая стратегия может помочь последним освоить немецкий – единственный язык бытового общения – и интегрироваться в новое общество, обучаясь в шведской школе и общаясь со сверстниками.

Вторая методика подойдёт для семьи, в которой мать – полька, отец – словак, при этом они проживают в Венгрии. Мать будет говорить с ребенком только по-польски, а отец – только на словацком. Чаще всего в таких ситуациях родители обращаются друг к другу на другом языке – либо на языке страны, в которой они живут, либо на языке одного из партнёров, либо на английском.

Франко-американский актёр Тимоте Шаламе родился в Нью-Йорке в смешанной семье и говорит на английском и французском языках. ANDREAS SOLARO/AFP

Часто можно услышать опасения о том, что существует связь между ранним двуязычием и задержкой речевого развития. На самом деле нередки случаи, когда ребёнок-билингв медленнее осваивает вокабуляр или путает слова, но лишь на определённом этапе, отставание (некоторые предпочитают термин "псевдоотставание") быстро корректируется.

Современные языковые исследования подтверждают, что равноправное владение двумя или более языками благотворно влияет на развитие когнитивных способностей ребёнка. Билингвизм также может отсрочить наступление деменции и болезни Альцгеймера.