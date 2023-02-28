Только треть украинских беженцев в ЕС хочет вернуться

C начала российского вторжения, по данным Международной организации по миграции, Украину покинули более 13 миллионов человек. Пять с половиной миллионов, как сообщается, вернулись домой, однако большая часть уехавших остаётся за границей.

Европейское агентство по фундаментальным правам решило выяснить, как украинцы живут за границей. Оно выбрало десять стран ЕС, исследование проводилось в августе прошлого года.

Из этих 10 стран:

- Венгрия, Польша, Румыния и Словакия разделяют сухопутную границу с Украиной;

- Болгария, Чехия, Германия, Италия и Испания приняли больше других перемещенных из Украины лиц;

- Эстония стала страной, где самое большое соотношение украинских беженцев к местному населению.

Евросоюз в первые недели после начала конфликта создал механизмы для приема украинских мигрантов. Треть из более чем 14 500 респондентов исследования Европейского агентства по фундаментальным правам обратились за убежищем в принимающей стране, но подавляющее большинство просили только о временной защите.

На вопрос о долгосрочных планах опрошенные украинские беженцы ответили так:

- 35% хотели бы вернуться в Украину;

- 21% надеются остаться в принимающей стране;

- 16% желали бы остаться и регулярно ездить в Украину;

- 4% намерены переехать в другую страну

- 24 % не знают или предпочитают не говорить.

В том, что касается повседневной жизни, несмотря на различные программы помощи, большинство украинцев оплачивают - полностью либо частично - жильё. При этом 79 % опрошенных украинских беженцев заявили, что им трудно дотянуть до конца месяца.

- 38% полностью оплачивают аренду и коммунальные услуги;

- 21% оплачивают часть из них.

В том, что касается трудоустройства, новую работу нашли в принимающей стране:

- 70% женщин и 58% мужчин.

Продолжают работу или бизнес, которыми занимались в Украине (т.е. удалённо):

- 20% женщин и 31% мужчин.

То есть лишь каждый третий украинец нашёл оплачиваемую работу. Причиной такого положения дел большинство респондентов называют:

- недостаточное знание языка принимающей страны - 51%;

- забота о детях, пожилых или больных родственниках - 28 %.

При том, что 66% не говорят или плохо говорят на языке принимающей страны, 61% украинских беженцев не посещают организованные в стране языковые курсы

Европейское агентство по фундаментальным правам подчеркивает важность принятия правительствами ЕС мер по поощрению безопасного, постепенного и беспрепятственного возвращения перемещенных лиц в Украину. Эксперты организации ожидают, что после окончания конфликта такая репатриация станет массовой.