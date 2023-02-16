Не стало секс-символа Голливуда 70-х годов актрисы Ракель Уэлч

На 83-м году жизни скончалась американская актриса Ракель Уэлч.

После появления в бикини из оленьей кожи в фильме "Один миллион лет до нашей эры" ее нарекли секс-символом Голливуда 70-х годов.

Родившаяся в 1940 году в Чикаго в семье боливийца и англичанки Джо-Ракель Техада после замужества взяла фамилию Уэлч и уже под ней поехала покорять Голливуд в 1960-х годах.

За пятидесятилетнюю карьеру обладательница "Золотого глобуса" снялась в более чем 30 фильмах, включая "Фантастическое путешествие" и "Три мушкетера", а также в 50 телевизионных сериалах.