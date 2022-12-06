Умерла комедийная актриса Кёрсти Элли

В возрасте 71 года скончалась американская актриса Кёрсти Элли. Об этом сообщили ее дети, как причину смерти - недавно обнаруженную онкологию.

Наибольшую популярность Элли принесли роли в ситкомах - за одну из них в сериале "Чирс" в 1991 году она удостоилась "Золотого глобуса" и "Эмми". Вторую "Эмми" актриса завоевала через три года за роль в мини-сериале "Мать Дэвида".

Зрителю Элли также знакомы и по работам в большом метре - фильмах "Двое: я и моя тень" и "Уж кто бы говорил".

В последние годы актриса боролась с лишним весом и даже участвовала в тематических реалити-шоу. И уже изрядно похудевшая заняла второе место в шоу "Танцы со звездами"