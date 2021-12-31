Ушла из жизни американская актриса Бетти Уайт

Американская комедийная актриса Бетти Уайт умерла в возрасте 99 лет, не дожив до своего 100-летнего юбилея всего несколько недель.

На счету обладательницы одной из самых продолжительных творческих карьер порядка 115 ролей, однако наибольшую известность ей принесла работа в сериале "Золотые девочки", съемки которого закончились в 1992 году.

Бетти Уйат удостоена множества наград, она трижды становилась лауреатом премии американской Гильдии актеров и пять раз выигрывала премию "Эмми".