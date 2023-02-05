English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Новости культуры

В Италии открылся сезон карнавалов

Открытие Венецианского карнавала, 4 февраля 2023 года.
Открытие Венецианского карнавала, 4 февраля 2023 года.   -   Авторское право  AP Photo/Antonio Calanni
 Alexander Kazakevich

Чёрные накидки табарро и маски баута возвращаются в город дожей и гондольеров – в субботу в Венеции открылся карнавал. Впервые после пандемии праздник проходит с былым размахом, в программе– парады лодок, балы в роскошных дворцах, музыкальные представления на верфях Арсенала и площади Сан-Марко. Организаторы призывают венецианцев и туристов подойти творчески к выбору костюма. Тема этого года – влияние астрологии на личность и "экстравагантная" интерпретация знаков зодиака. 

Большинство мероприятий в городе бесплатны, вечера в палаццо проходят по билетам.

Празднования в Венеции и других городах лагуны продлятся до 21 февраля. 

Другой крупнейший карнавал на Апеннинах стартовал в Виареджо в регионе Тоскана. Местный карнавал моложе Венецианского – в этом году ему исполняется 150 лет. Народные гулянья здесь невозможно представить без политической сатиры и высмеивания актуальных проблем. Один из главных символов карнавала у берегов Лигурийского моря – шествие гигантских фигур знаменитостей из папье-маше.