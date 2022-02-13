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Италия

Венеция меняет медицинские маски на карнавальные

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Венеция меняет медицинские маски на карнавальные
Венеция меняет медицинские маски на карнавальные   -   Авторское право  TIZIANA FABI/AFP

В Венеции меняют медицинские маски на карнавальные. Власти Италии как раз в пятницу отменили обязательное ношение масок на улицах, и острова Лагуны могут присоединиться к другим городам, где впервые за два года можно организовать праздник и пригласить туристов.

В этом году карнавал пройдёт без некоторых традиционных мероприятий. Не будет, например, "полёта ангела" и конкурса костюмов. Для венецианцев, впрочем, и это уже символ возвращения к прежним временам.

Гостей в этот раз немного: 80 тысяч, из них чуть более 30 — иностранцы.

В 2020 году Венецианский карнавал был прерван 23 февраля, спустя три дня после того, как в Италии подтвердили первый случай смерти от ковид-19.