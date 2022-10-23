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Новости культуры

Клод Моне стал жертвой экоэкстремистов

экоэкстремисты перед картиной Клода Моне
экоэкстремисты перед картиной Клода Моне   -   Авторское право  @AufstandLastGen Twitter
 Глеб Шатуновский

Экологические экстремисты из протестной группы "Последнее поколение" облили картофельным пюре картину художника-импрессиониста Клода Моне из серии "Стога" в музее "Барберини" в Потсдаме, после чего приклеили себя к стене. В своем заявлении группа потребовала от властей Германии более эффективных мер по борьбе с климатическими изменениями.

Обер-бургомистр Потсдама Майк Шуберт назвал произошедшее "варварством" и сказал, что активисты оказывают медвежью услугу теме защиты климата.

Картина, стоимость которой оценивается в 111 миллионов евро, была защищена стеклом.

14 октября активистки другого природоохранного движения облили томатным супом картину Винсента ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. В музее сообщили, что полотно, также защищенное стеклом, не пострадало.