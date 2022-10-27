Автосалон принял на себя гнев экоэкстремистов

Активисты из группы по борьбе с изменением климата Just Stop Oil ("Просто покончите с нефтью") облили оранжевой краской витрины салонов автомобилей элитных марок в Лондоне.

Цель очередной акции протеста - призвать правительство не выдавать новые лицензии на ископаемое топливо.

Ранее жертвами экоэкстремистов стали картины Ван Гога и Клода Моне, а также восковая фигура короля Карла III в Музее мадам Тюссо.