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Великобритания

Автосалон принял на себя гнев экоэкстремистов

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 Euronews
Экоэкстремисты облили краской витрины автосалона в Лондоне
Экоэкстремисты облили краской витрины автосалона в Лондоне   -   Авторское право  скриншот из видео ZZEYE через EBU

Активисты из группы по борьбе с изменением климата Just Stop Oil ("Просто покончите с нефтью") облили оранжевой краской витрины салонов автомобилей элитных марок в Лондоне.

Цель очередной акции протеста - призвать правительство не выдавать новые лицензии на ископаемое топливо.

Ранее жертвами экоэкстремистов стали картины Ван Гога и Клода Моне, а также восковая фигура короля Карла III в Музее мадам Тюссо.