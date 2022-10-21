Новые открытия в библиотеках Афона

Афонский монастырь Пантократор открыл двери своих библиотек ученым. Здесь исследователи смогут изучить одни из самых древних известных османских документов, датированные эпохой падения Византийской империи.

Среди них богато украшенные султанские указы конца 14 века, акты о праве на собственность и судебные решения. Специалисты считают, что, изучив манускрипты, они смогут понять экономику и общественные связи Афона в период османского правления.

Отец Теофилос, монах монастыря Пантократор:

Здесь хранится примерно 1300 оригинальных византийских документов. Большего количества вы не найдете нигде. В монастырях горы Афон хранятся самые ранние османские тексты периода еще до падения Константинополя.

Рукописи рассказывают историю, которая расходится с традиционным представлением об османских грабежах Афонского монастыря. Как уже выяснили ученые, в действительности новые правители взяли общину под свое покровительство, сохранили ее автономию и защитили от внешнего вмешательства

Яннис Нихофф-Панагиотидис, ученый-византинист:

— Султаны сохранили гору Афон как последний остаток Византии полунезависимой и не трогали ее. Они даже не размещали здесь войска.

Анастасиос Никопулос, юрист и научный сотрудник Свободного университета Берлина:

— Маленькая демократия монахов смогла завоевать уважение всех держав-завоевателей в регионе, потому что гора Афон рассматривалась как колыбель мира и культуры.

Впервые афонская община получила самоуправление по указу византийского императора Василия II в 983 году нашей эры.

С того времени женщинам запрещено пересекать границу Афона. Это правило называется "аватон". Исследователи считают, что оно касается любой формы беспокойства, которая может оказать влияние на жизнь мужского монастыря..