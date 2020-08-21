Турция превращает в мечеть монастырь Хора

Правительство Турции предоставило статус мечети еще одному памятнику Всемирного наследия ЮНЕСКО - монастырю Хора в Стамбуле с византийской церковью Христа Спасителя. Это решение подтвердило Управление по делам религии страны. Теперь монастырь, в котором закроют уникальные по красоте византийские фрески, будет использоваться для мусульманских молитв.

Греческий МИД назвал решение турецких властей "еще одной провокацией в отношении религиозных людей во всем мире", указав, что Турция нарушает свои международные обязательства в отношении объектов всемирного культурного наследия, расположенных на ее территории.

"Как и собор Святой Софии, здание монастыря Хора также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, - напомнила представитель Еврокомиссии Набила Массрали. - Как член-основатель Альянса цивилизаций, Турция взяла на себя обязательство содействовать межрелигиозному и межкультурному диалогу и способствовать терпимости и сосуществованию".

В июле по указу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в мечеть был превращен всемирно известный собор Святой Софии в Стамбуле - памятник византийского зодчества, также входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.