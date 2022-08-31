Открывается Венецианский кинофестиваль

Венецианский кинофестиваль, основанный 90 лет назад – старейший в Европе и во всём мире. В этом году он пройдёт в 79-й раз. В течение 11 дней в Палаццо дель Казино и в залах Лидо ди Венеция публике продемонстрируют новые произведения мирового кинематографа. В основном конкурсе будут представлены 23 картины из разных стран мира. Говорит Альберто Барбера, директор фестиваля:

– Ожидается немало звёзд, красная дорожка будет каждый день заполнена. Все они подтвердили своё участие, Тимоти Шаламе, Пенелопа Крус, Виржини Эфира, Гарри Стайлс, всех перечислить просто невозможно.

Откроется фестиваль показом нескольких лент, снятых на разных континентах. Среди них – «Белый шум» американского режиссёра Ноа Баумбаха. В основу сюжета лёг одноименный роман Дона Делилло. Главные роли исполнили Адам Драйвер и Грета Гервиг. В отличие от Каннского фестиваля, в Венеции приветствовали картины, выпущенные компанией Netflix, допустив их к участию в конкурсе.

Среди кинокартин, участвующих в основном конкурсе, одна из самых ожидаемых – лента известного иранского режиссёра Джафара Панахи «Без медведей», снятая нелегально до его ареста в июле прошлого года. Главный герой фильма – режиссёр, которого играет сам Панахи. Намереваясь снять документальный фильм о приграничной деревне, он оказывается вовлечён в события, связанные с борьбой за власть. Панахи долгое время подвергался преследованиям со стороны иранского правительства, и это нашло отражение в его ленте.

Венецианский кинофестиваль продлится до 10 сентября.