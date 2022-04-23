«В гостях у местных»: история дубайской наездницы британского происхождения

Натали Ланкестер — специалист по конной выездке. Она будет представлять Объединённые Арабские Эмираты на Азиатских играх, которые пройдут в сентябре 2022 г. Британка по происхождению, Натали занималась конным спортом с раннего детства, благодаря своей бабушке, которая тоже была специалистом по выездке. «Как только вы установили контакт с лошадью, от вас это больше никуда не денется», — говорит Натали. Но долгое время она больше уделяла времени учёбе, а конный спорт оставался хобби. Но в 2010 г. она переехала в Дубай.

«Я всё время думала о конном спорте. Я не могла видеть лошадь по телевизору и ничего при этом не чувствовать», — вспоминает Натали. В 2014 г. у ней появилась в Дубае первая лошадь — беговой конь, которого пришлось обучать выездке. Натали вспоминает о нем с благодарностью, ведь с ним вместе она вернулась в конный спорт. Наконец, Натали встретила своего мужа Рашида, серебряного медалиста Азиатских игр 2010 г. за выступление в конкуре. Их объединяет любовь к конному спорту, но выступают они в разных дисциплинах, поэтому чувства соперничества между ними не возникает.

Натали начала успешную спортивную карьеру, выступая с лошадьми Алли и Вивой: «Я работала над лошадьми, работала над собой, учила других. А затем у моего мужа диагностировали лейкемию с неизвестным долгосрочным прогнозом».

В этот тяжелы мент неопределённости и тревог Натали находила психологическую опру в лошадях, которые дарили ей чувство покоя: «Именно в этот момент я стала особенно ценить общения с лошадьми. Они могут устанавливать связь со мной и поддерживать меня».

Лечение очень помогло Рашиду. А Натали довольно быстро снова начала участвовать в соревнованиях и в конце концов была принята в сборную ОАЭ на Азиатских играх 2022 г.:

«Я горжусь тем, что могу назвать Дубай своим домом. Я горжусь тем, что приняла участие в развитии школы выездки здесь. Надеюсь, что ещё могу сделать что-то, чем люди здесь могли бы гордиться».