Как немецкий механик оказался в центре богемной жизни Дубая

Марко Мёллер — основатель клуба Möto Rauch & Staub, популярного места досуга для байкеров и богемы Дубая.

Марко родом в Германии, где он получил диплом электромеханика. С раннего детства он любил работать собственными руками: «Мой отец очень любил заниматься ремонтом. У нас было немного денег, поэтому мы всегда ремонтировали то, что ломалось. Вот так у меня появилась привычка всё делать своими руками».

18 лет назад, закончив учебу и пройдя стажировку, он встретился со своим старым другом, который привел меня в индустрию изготовления кухонь. Вслед за ним он приехал в Дубай, чтобы монтировать кухню, и так здесь и остался.

Потом Марко стал главным механиком в одной немецкой фирме и часто ездил в командировки в разные страны, но к большому сожалению для себя, на протяжении нескольких лет он практически больше не работал собственными руками.

Но всё изменилось после несчастного случая, в результате которого он серьезно повредил спину: «Было очень больно. Я был угнетен как физически, так и душевно. Тогда я решил отремонтировать старый мотоцикл. Такое занятие приносит удовлетворение: у вас есть что-то, что̀ не работает, вы его чините и возвращаете к жизни».

Так он понял, что он хочет заниматься такого рода деятельностью постоянно. Он уволился с работы и открыл собственную мастерскую: «Мы начинали собирать здесь мотоциклы, но сначала без всякого плана. У меня быстро закончились деньги и мне пришлось полагаться на постороннюю помощь. Ездя здесь на мотоцикле, я познакомился с людьми, которые стали моими друзьями, когда мне было особенно плохо. Местные жители пришли мне на помощь, предлагая мне еду, советы и другое содействие».

По совету друзей, Марко открыл при мастерской клубMöto Rauch & Staub, в котором есть бар, ресторан и парикмахерская. Здесь регулярно проводятся концерты. Таким образом Марко хочет отблагодарить местных жителей, которые когда-то помогли ему пережить трудный период:

«Дубай стал моим домом, благодаря местным жителям. Я рассчитываю остаться здесь подольше и приобрести еще больше друзей».