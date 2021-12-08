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Cult

Звезда над Саграда Фамилия: завершающая фаза строительства

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Звезда на башне Девы Марии Собора Святого Семейства в Барселоне
Звезда на башне Девы Марии Собора Святого Семейства в Барселоне   -   Авторское право  LLUIS GENE/AFP OR LICENSORS
 Ольга Кепински

В Барселоне официально открыта вторая по высоте башня Собора Святого Семейства, ее украсила гигантская 5-тонная 12-конечная звезда.

Торжественное событие ознаменовало завершающую фазу возведения фактически самого известного долгостроя в мире.

Новая башня Девы Марии высотой 138 метров - первый, достроенный элемент храма с 1976 года.

Вместе с водруженной звездой все 800 окон башни озарились белым и синим цветами, символизирующими плащ Девы Марии.

Пусть эта звезда, сияющая с сегодняшнего дня, озарит вас, чтобы, перебирая четки в молитве, вы раз и навсегда сказали "да" милостям Господа и сказали "нет" греху
Франциск
Папа Римский

Еще при жизни Антонио Гауди был уверен, что его главное детище не будет построено при нем.

Строительство Саграда Фамилия по его проекту начали в далеком 1882 году и планировали завершить в 2026 - к столетию со дня смерти архитектора.

Но из-за пандемии сбыться задуманному вряд ли удастся. Новая дата завершения строительства пока не определена.