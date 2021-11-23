«История Гражданской войны» Дзиги Вертова вернулась на большой экран

На Международном фестивале документального кино в Амстердаме прошел премьерный показ отреставрированной копии фильма мастера немой документалистики Дзиги Вертова (1896-1954) «История Гражданской войны». Единственный раз оригинал этого фильма был показан делегатам 3-го конгресса Коммунистического интернационала (Коминтерна) летом 1921 г. и с тех пор считался утраченным.

Фильм был смонтирован из отрывков кинохроники, снимавшейся в 1918-1921 гг., в том числе под руководством самого 20-летнего Вертова. Историк кино Николай Изволов воссоздал последовательность сцен, благодаря сохранившимся свидетельствам современников и архивным данным. Сами кадры хроники хранятся в Российском государственном архиве кинофотодокументов. До сих пор не удалось найти только кинокадры, снятые в Царицыне в 1918 г., на которых фигурирует Сталин. Но, по словам Изволова, и без этих кадров фильм восстановлен «процентов на 90»:

«Этот фильм был снят сто лет назад. И ровно сто лет спустя после создания, восстановлен. Конечно, очень много фильмов прошлого нам еще только предстоит отреставрировать и даже найти, потому что утрачены около 90% фильмов эпохи немого кино. Вот поэтому мы, историки кино, работаем над реставрацией этих фильмов и иногда показываем их публике. Мы очень рады, что этот старинный фильм пользуется успехом».

Билеты на показ возрожденного фильма были распроданы полностью. Хотя, будучи убежденным коммунистом, Дзига Вертов снимал для нужд партийной пропаганды, его всегда отличала приверженность реализму и даже натурализму сцен. Поэтому эта работа будущего автора «Кино-глаза» — важное свидетельство непарадной стороны Гражданской войны в России.

«В России и во всём мире никто не знает, кто такой Филипп Миронов, кто такой Троцкий, — считает продюсер отреставрированного фильма Константин Гринберг-Вертоградский. — Хотя кто-то, может быть, и знает. Этот фильм — очень важен, потому что та война была очень кровопролитной и она остается малоизвестной. А ведь Россия потеряла на ней несколько миллионов человек».

«История Гражданской войны» — это уже второй фильм раннего Вертова, восстановленный Изволовым из фрагментов хроники. Три года назад, сначала тоже в Амстердаме, публике был представлен фильм 1918 г. «Годовщина революции».

Показ немого фильма сопровождала музыка в живом исполнении двух американских музыкантов, клавишника и композитора Роджера Миллера и перкуссиониста Терри Донахью, образующих группу The Anvil Orchestra.

«Я создавал музыку для документальных фильмов, например, для фестиваля „Сандэнс“, — рассказывает Роджер Миллер. — Но там была речь и звуковые эффекты, а музыка оставалась на заднем плане. А здесь остаётся только музыка. Поэтому мы отвечаем также и за звуковые эффекты, и за речь. Поэтому мы должны следовать за каждым кадром фильма. Мы должны передавать и речь, и звуки, — например, взрывов. Иногда Терри бьёт в гонг во время взрыва. Может быть, это не бросается в глаза, но музыка стала частью фильма».

Весной фильм «История Гражданской войны» будет показан в Москве, а во второй половине 2022 г. — на Венецианском кинофестивале.