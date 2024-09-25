By Garfield Myrie

Euronews Business определил страны Европы с самыми дешевыми и самыми дорогими тарифами на зарядку личных электромобилей.

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Данные Европейской обсерватории альтернативных видов топлива (EAFO) показывают, что Исландия и Португалия являются одними из самых дешевых мест в Европе для зарядки EV вдали от дома, а Норвегия и Словения - самыми дорогими.

Франция и Германия, две крупнейшие экономики континента, оказались среди ряда стран, чьи тарифы на зарядку электромобилей в общественных местах были примерно на уровне среднеевропейских. В их числе также Хорватия, Италия, Дания и Швеция.

Расчёты основывались на типичном сеансе быстрой зарядки постоянным током для Tesla Model 3, второго по популярности EV в Европе после Tesla Model Y.

Исследователи EAFO установили 25-минутное время для зарядки батареи от 10% до 80 % на пунктов заправки, а данные о ценах были получены непосредственно от операторов этих пунктов (CPO).

Исландия - самая дешёвая зарядка

Исландия стала самым дешевым местом в Европе для зарядки Tesla Model Y - 2,89 евро за 100 км, немного опередив Португалию, где водителям приходится выкладывать 3,18 евро за то же расстояние. На третьем месте оказалась Финляндия, где водители платят 4,63 евро за быструю зарядку постоянным током.

Несмотря на то, что Исландия - небольшой рынок, она стала активно внедрять электромобили, особенно в своей столице Рейкьявике. Богатые возобновляемые источники энергии способствовали снижению цен на зарядку EV.

Самым дорогим местом в Европе оказалась Норвегия, где плата за проезд 100 км в 6 раз выше, чем в Исландии, и составляет €18,93 (разница в цене -€ 16,04). На втором месте по дороговизне оказалась Словения - €17,02.

Цены в южной Европе варьировались: после Португалии самой дешёвой оказалась Испания - €7,11. Цены в Болгарии (€7,34), Италии (€9,12), Греции (€9,83), Мальте (€9,83) и на Кипре (€9,83) находились в пределах €2-3 от средней по региону.

Германия и Франция - в числе стран Северной и Центральной Европы, где тарифы составляют от €7 до €10. Самыми дорогими странами в группе оказались Эстония и Германия с тарифами в €9,99 и €8,93 за 100 км, за ними следует Дания с €8,81.

Во Франции автомобилисты платили €7,26, что немного меньше, чем у их соседей по каналу, Великобритании, где с водителей EV взималось €7,79. В Австрии пришлось платить €7,88.

По мнению экономистов-энергетиков, разница в стоимости зарядки в Европе может быть обусловлена несколькими факторами, включая источник электроэнергии, налоги и государственную политику. В странах с большим количеством возобновляемых источников энергии стоимость зарядки ниже, поскольку они меньше зависят от импорта ископаемого топлива. И наоборот, в странах с высокими налогами, тарифами на электроэнергию или зависимостью от дорогостоящего импорта - таких, как Дания и Германия - цены выше.

Больше общественных пунктов зарядки, чем когда-либо прежде

Нидерланды лидируют в Европе с более чем 154 000 пунктами зарядки EV, что отражает твердую приверженность страны к внедрению EV и ее готовность инвестировать в жизненно важную инфраструктуру.

Германия и Франция располагают обширными сетями зарядных станций для EV: в обеих странах насчитывается более 125 000 общественных зарядных станций. Германия уступает только Нидерландам с их 130 828 пунктами, а Франция занимает третье место с 127 530 станциями, согласно данным EAFO.

Будучи крупнейшим автомобильным рынком Европы, Германия стремительно наращивает темпы внедрения электромобилей: в 2023 году на них будет приходиться более 25 % продаж новых автомобилей. Данные EAFO за 2024 год свидетельствуют о том, что тенденция меняется, поскольку продажи за первую половину этого года, составившие 184 000 аккумуляторных EV, снизились на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.