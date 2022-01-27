23 миллиарда на электромобили

Автопроизводители Nissan, Renault и Mitsubishi выделят 23 миллиарда евро в ближайшие пять лет, чтобы к 2030 году наладить производство 35 новых моделей электромобилей. Об этом заявил председатель франко-японского автомобильного альянса Жан-Доминик Сенар:

– Мы согласовали планы по разработке технологий аккумуляторов для электромобилей. Это в частности позволило выбрать общего поставщика аккумуляторов для Renault и Nissan во Франции, Великобритании и Японии. Мы определили общее видение электрической и электронной архитектуры.

Среди намеченных задач – значительное снижение стоимости изготовления аккумуляторов, увеличение их ёмкости и скорости зарядки. Особое внимание будет также уделяться разработкам в области интеллектуального и подключённого транспорта.