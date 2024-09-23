"Чёрным золотом" становится кофе: мировые цены взлетели после засухи в Бразилии и тайфуна "Яги"

By Garfield Myrie

Природные катаклизмы, обрушившиеся на две ведущие страны-производителя кофе – Бразилию и Вьетнам – ударят и по карману европейцев.

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Засуха в Бразилии, крупнейшем мировом производителе кофе, и наводнения во Вьетнаме, занимающем второе место в рейтинге, значительно нарушили глобальные цепочки поставок кофе, что привело к росту производственных затрат, которые в итоге отразились на потребителях.

Для любителей кофе в Европе, где отмечен самый высокий уровень потребления этого напитка на душу населения в мире, прогнозируемый рост цен – вовсе не пустой звук. Европейцы потребляют порядка 3,2 млн тонн кофе в год, что составляет почти 33% от общего объёма потребления, согласно отчёту немецкой компании Statista, специализирующейся на потребительских данных.

Неужели пора менять привычки?

Стихийные бедствия сеют хаос

Бразилия, на долю которой приходится около 40% мирового производства кофе, страдает от одного из самых сильных эпизодов засухи за последние десятилетия. Экстремальные погодные условия серьёзно повлияли на регионы, где выращивается кофе арабика, и привели к снижению урожайности.

В урожайном цикле 2023-2024 годов уже наблюдается резкое падение производства, по некоторым оценкам, оно может сократиться на одну пятую часть (20%).

Наиболее остро последствия этого ощущаются в Минас-Жерайс, крупнейшем бразильском штате, производящем кофе, и родине высококачественных зёрен арабики. Дождей здесь нет уже несколько месяцев.

Фермеры в Бразилии борются с самой сильной засухой в стране за последние семь десятилетий. Andre Penner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В то время как Бразилия доминирует на рынке арабики, Вьетнам является ведущим мировым производителем более дешёвых зерен робусты, используемых для приготовления растворимого кофе. Ранее в этом месяце ключевые регионы страны, где выращивают кофе, в Центральном нагорье, были разрушены тайфуном "Яги", в результате которого погибли более 60 человек и сотни пострадали.

По предварительным оценкам, затоплены тысячи гектаров кофейных плантаций, что нанесло значительный ущерб как текущему урожаю, так и будущему потенциалу производства, поскольку на восстановление угодий уйдут годы.

Цены движутся к 10-летнему максимуму

Воздействие засухи в Бразилии и тайфуна во Вьетнаме вызвало резкий рост мировых цен на кофе. Международная организация по кофе (ICO), межправительственный орган, состоящий из стран-экспортёров и импортёров, сообщила, что в третьем квартале 2024 года цены выросли почти на 20%, достигнув самого высокого уровня почти за десять лет.

Катарина Эрфорт из международной компании Inverto, занимающейся управлением цепочками поставок, мрачно смотрит на перспективы возвращения к нормальным ценам в ближайшее время. В беседе с Euronews Business она сказала: "Быстрое восстановление кофейного сектора маловероятно, даже при потенциальном улучшении логистики".

"Продолжающиеся последствия изменения климата затрудняют быстрое возвращение к стабильности. Сектор по-прежнему уязвим перед экстремальными погодными условиями, которые могут погубить будущие урожаи. Кроме того, растущий мировой спрос, особенно на развивающихся рынках, таких как Азия, может продолжать оказывать давление на цены, что ещё больше замедлит процесс восстановления", – отмечает эксперт.

Фьючерсы на кофе арабика на "Межконтинентальной бирже" (ICE), значительно выросли, и сейчас цены на него превышают 2,25 евро за фунт – по сравнению с 1,62 евро в начале года. Цены на робусту пошли по аналогичной траектории, поднявшись примерно на 25% и достигнув более 2 000 долларов (1 796 евро) за тонну.

Резкий рост цен вызвал потрясения на мировом рынке. Торговцы кофе сталкиваются с повышенной волатильностью, поскольку растут опасения, что продолжающиеся сбои, связанные с погодными условиями, и расходы на восстановление после стихийных бедствий могут привести к ещё большему росту цен.

Аналитик по сельскохозяйственным товарам Rabobank Карлос Мера заявил агентству Bloomberg, что этот кризис усугубляется логистическими проблемами, такими как перегруженность портов и глобальная нехватка морских контейнеров, которые затрудняют перемещение товара по всему миру.

Европейских любителей кофе испытывают на прочность

Последствия роста цен особенно заметны в Европе. В Германии, крупнейшем европейском рынке кофе, розничные цены на молотый кофе и кофейные зерна выросли в среднем на 10% с 2022 года, согласно данным Statista.

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Исследование, проведённое Европейской кофейной федерацией (ECF) в Брюсселе, показало, что почти 65% кафе и кофешопов в Европе повысили свои цены на 5-15% с начала 2023 года. Исследователи отметили, что повышение цен, скорее всего, обусловлено не только стоимостью кофейных зерен, но и рядом других факторов, поскольку инфляция привела к росту цен на другие предметы первой необходимости, такие как молоко, сахар и одноразовые стаканчики.

Пока два крупнейших мировых производителя кофе пытаются оправиться от кризисов, перспективы мирового рынка остаются неопределёнными.

Изменение климата сокращает доступность земель, на которых могут произрастать кофейные культуры, а экстремальные погодные явления становятся все более частыми, создавая идеальный шторм проблем для сектора и европейских любителей кофе.