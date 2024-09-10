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Apple проиграла дело о налоговых льготах на 13 млрд евро

Маргрет Вестагер
Маргрет Вестагер Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Jack Schickler
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Европейский суд постановил, что Apple должна доплатить Ирландии 13 млрд евро. Благодаря сделке с ирландскими властями, технологическая компания платила корпоративный налог в размере 0,005%.

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Компания Apple проиграла в высшем суде ЕС дело на 13 миллиардов евро.

Европейский суд пришел к выводу, что компания более 20 лет незаконно пользовалась налоговыми льготами ЕС — благодаря соглашению с ирландскими властями, приписывала подавляющую часть прибыли с продаж в Европе "главному офису", благодаря чему налоговая ставка в 2014-м году составила 0,005%.

"Ирландия предоставила Apple незаконную помощь, которую Ирландия должна возместить", — говорится в заявлении суда.

Теперь компании придется заплатить в казну Ирландии 13 млрд евро, а возможно и больше, с процентами и издержками. Это примерно столько, сколько компания выручила за продажи компьютеров Mac по всему миру за два квартала. В ожидании решения эта сумма была арестована и помещена на эскроу-счет.

"Налоговая леди ЕС"

Победа над Apple — один из двух сегодняшних триумфов в борьбе Брюсселя с крупными технологическими компаниями. 10 сентября стало известно, что Google проиграла апелляцию по антимонопольному делу. Европейский суд постановил, что компания действительно продвигает собственный сервис сравнения цен Google Shopping в поисковике, ущемляя конкурентов.

Это двойная победа еврокомиссара по вопросам конкуренции и заместителя председателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер, чей срок в должности заканчивается в конце этого года.

За иски Маргрет Вестагер против крупных — и в основном американских — транснациональных корпораций, таких как Starbucks, Fiat Chrysler и Amazon, бывший президент Дональд Трамп назвал ее "налоговой леди" ЕС, которая "действительно ненавидит США".

Это дело представляет собой необычную и противоречивую попытку Брюсселя вмешаться в налоговую политику, которая обычно определяется столицами стран. Обычно ЕС вмешивается только в том случае, если налоговые льготы нарушают внутренний рынок блока.

В финансовом отношении это крупнейшее дело в рамках налоговой кампании ЕС, которая в остальном не пользуется большим успехом в судах.

Комиссия проиграла судебные споры с McDonald's, Starbucks и Engie, хотя в недавнем интервью Euronews Маргрет Вестагер утверждала, что ее деятельность все же привела к ряду национальных и международных налоговых реформ.

Ирландия против Еврокомиссии

Несмотря на миллиарды, которые Ирландия должна получить по решению суда, Дублин выступил против иска Еврокомиссии. Благодаря различным льготам, страна смогла привлечь миллиардные инвестиции и стала европейским центром для множества американских технологических компаний.

В ходе процесса Apple утверждала, что невиновна, так как ее филиалы в Ирландии не ведут собственных разработок, а все налоги она уже заплатила в США.

"Европейская комиссия пытается изменить правила задним числом и проигнорировать тот факт, что, как того требует международное налоговое право, наш доход уже облагался налогами в США", — заявили в компании, подчеркнув, что она является одним из крупнейших налогоплательщиков в мире.

Решением суда довольны НПО, которые давно призывают закрыть лазейки для неуплаты корпоративного налога.

"Это решение разоблачает любовь европейских офшоров к транснациональным корпорациям, — заявила налоговый эксперт Oxfam Киара Путатуро. — Это долгожданная справедливость после того, как Ирландия более десяти лет стояла в стороне и позволяла Apple уклоняться от уплаты налогов".

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Еврокомиссия и Министерство финансов Ирландии не ответили на просьбу Euronews о комментарии.

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