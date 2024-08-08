Директор C4IR Azerbaijan: «Мы работаем над проектированием будущего»

By Gorkem Sifael

Глава Центра анализа и координации четвёртой промышленной революции Фариз Джафаров рассказывает об адаптации Азербайджана к технологическому прогрессу.

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Созданный в 2021 году при Министерстве экономики Азербайджана Центр анализа и координации четвёртой промышленной революции ведёт тесное сотрудничество со Всемирным экономическим форумом для содействия цифровой трансформации экономики Азербайджана. Исполнительный директор Фариз Джафаров играет важную роль в формировании ответной реакции страны на стремительный технологический прогресс.

Господин Джафаров рассказывает об основных технологиях, используемых в рамках четвёртой промышленной революции — взаимосвязанности, Интернете вещей (IoT), искусственном интеллекте (AI), больших данных, блокчейне и управлении данными — и их преобразующем влиянии на управление, менеджмент и производство. В соответствии с программой «Азербайджан 2030: национальные приоритеты по социально-экономическому развитию», Центр нацелен на реализацию 60 инициатив в бизнесе, правительстве и обществе, способствующих цифровой трансформации и повышению эффективности.

Центр уже повысил уровень цифровой грамотности и навыков среди азербайджанцев, предоставив бесплатный доступ к Coursera для 10 000 граждан и начав такие флагманские проекты, как разработка больших языковых моделей на азербайджанском языке. Команда господина Джафарова, демонстрирующая применение искусственного интеллекта в управлении энергией, также поддерживает такие важные международные мероприятия, как Конференция по климату COP 29, которая состоится в Баку в ноябре текущего года.

Соединяя международный опыт с местными инициативами, Центр не только помогает выявить цифровые пробелы в организациях, но и снабжает их стратегическими дорожными картами для цифровой трансформации, стремясь обеспечить Азербайджану место в авангарде глобальной цифровой экономики.

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