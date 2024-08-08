EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Директор C4IR Azerbaijan: «Мы работаем над проектированием будущего»

Директор C4IR Azerbaijan: «Мы работаем над проектированием будущего»
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Gorkem Sifael
Опубликовано
Поделиться статьей
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Глава Центра анализа и координации четвёртой промышленной революции Фариз Джафаров рассказывает об адаптации Азербайджана к технологическому прогрессу.

РЕКЛАМА

Созданный в 2021 году при Министерстве экономики Азербайджана Центр анализа и координации четвёртой промышленной революции ведёт тесное сотрудничество со Всемирным экономическим форумом для содействия цифровой трансформации экономики Азербайджана. Исполнительный директор Фариз Джафаров играет важную роль в формировании ответной реакции страны на стремительный технологический прогресс.

Господин Джафаров рассказывает об основных технологиях, используемых в рамках четвёртой промышленной революции — взаимосвязанности, Интернете вещей (IoT), искусственном интеллекте (AI), больших данных, блокчейне и управлении данными — и их преобразующем влиянии на управление, менеджмент и производство. В соответствии с программой «Азербайджан 2030: национальные приоритеты по социально-экономическому развитию», Центр нацелен на реализацию 60 инициатив в бизнесе, правительстве и обществе, способствующих цифровой трансформации и повышению эффективности.

Центр уже повысил уровень цифровой грамотности и навыков среди азербайджанцев, предоставив бесплатный доступ к Coursera для 10 000 граждан и начав такие флагманские проекты, как разработка больших языковых моделей на азербайджанском языке. Команда господина Джафарова, демонстрирующая применение искусственного интеллекта в управлении энергией, также поддерживает такие важные международные мероприятия, как Конференция по климату COP 29, которая состоится в Баку в ноябре текущего года.

Соединяя международный опыт с местными инициативами, Центр не только помогает выявить цифровые пробелы в организациях, но и снабжает их стратегическими дорожными картами для цифровой трансформации, стремясь обеспечить Азербайджану место в авангарде глобальной цифровой экономики.

Подробности по теме смотрите на видео в расположенном выше плеере.

Поделиться статьей
Информатика Технологии Азербайджан Бизнес