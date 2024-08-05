Почему на мировых финансовых рынках наблюдается волна неприятия риска?

By Euronews

Опасения по поводу рецессии в США вызывают распродажи на мировых рынках: акции банков резко упали, доллар ослаб, а облигации и иена укрепились.

РЕКЛАМА

Мировые финансовые рынки переживают волну неприятия рисков, усиливая динамику, которая начала проявляться в конце прошлой недели, когда разочаровывающие экономические данные из США вызвали опасения рецессии в крупнейшей экономике мира.

Азиатские рынки в понедельник закрылись снижением: японский индекс Nikkei 225 упал на 12,4% до отметки в 31 458 пунктов, самого низкого уровня с декабря 2023 года.

Значителльное снижение наблюдалось и на европейских торговых площадках. Индекс STOXX 600 снизился на 2,1%, британский FTSE 100 потерял 2%, французский CAC40 - 1,4%, а немецкий Dax упал на 1,8%.

Больше всего пострадали акции банков. Бумаги ING Group упали на 6,8%, Société Générale - на 5%, Deutsche Bank - на 4,4%, UniCredit - на 4%, Intesa Sanpaolo и BNP Paribas - на 3,9%, Banco Santander - на 3,5%.

На этом фоне снизилась доходность госудраственных ценных бумаг в Германии: доходность 2-летних облигаций упала на 6 базисных пунктов до 2,29%, что является минимальным значением с марта 2023 года. Это отражает растущий спрос на безопасные активы.

"В настоящее время настроения на рынке указывают на то, что слабые данные больше не интерпретируются как позитивные с точки зрения риска, поскольку более слабый рост стимулирует снижение доходности", - объяснил Мохамад Аль-Сараф, стратег по валюте и ставкам в Danske Bank.

Евро вырос против доллара до отметки в 1,0950, достигнув самого высокого уровня с марта этого года, что обусловлено общей слабостью доллара.

Что происходит с экономикой США?

Последние данные из США показали, что активность в производственном секторе в прошлом месяце сократилась сильнее, чем ожидалось, а отчет по рабочим местам продемонстрировал признаки тревожного охлаждения.

В июле в американской экономике появилось всего 114 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что намного меньше предыдущего, пересмотренного в сторону понижения показателя в 179 000, и значительно ниже ожиданий увеличения на 150 000. Настораживает тот факт, что уровень безработицы неожиданно вырос с 4,1% до 4,3%, достигнув максимума с октября 2021 года.

Квартальные результаты технологических гигантов оказались неоднозначными, из-за чего индекс S&P 500 завершил третью неделю подряд в минусе. А Уоррен Баффет продал почти половину своего пакета акций Apple на сумму более $50 млрд, в итоге денежные резервы холдинга Berkshire достигли рекордной отметки в $277 млрд.

Более низкие, чем ожидалось, экономические данные и снижение котировок на Уолл-стрит вызвали ажиотажный спрос на безопасные активы, в частности на казначейские облигации США, поскольку инвесторы ожидают снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Рыночные прогнозы, полученные из фьючерсов на процентные ставки, претерпели изменения: теперь трейдеры почти полностью оценивают снижение ставки на 50 базисных пунктов в сентябре, затем еще один аналогичный шаг в ноябре и снижение на 25 базисных пунктов в декабре.

На прошлой неделе ФРС США намекнула на возможность снижения ставки в сентябре, однако глава регулятора Джером Пауэлл отверг идею ее сокращения на 50 базисных пунктов.

Иена растет, доллар падает: что думают аналитики?

Основными приобретателями в этой фазе резкого падения глобальных рынков стали облигации и японская иена, что отражает значительные движения на рынке процентных ставок.

Крис Тернер, глава отдела глобальных рынков ING, считает, что ухудшению позиций доллара по отношению к иене стало ожидаемое снижение ставок в США, а также стратегические валютные интервенции и ястребиное повышение ставки Банком Японии на прошлой неделе.

"Мы считаем, что этот импульс ослабления доллара может сохраниться в краткосрочной перспективе, по крайней мере, до выхода данных по индексу PMI и ISM в США за июль", - написал Лука Чигоньини, рыночный стратег Intesa Sanpaolo.

Ранее Goldman Sachs повысил вероятность 12-месячной рецессии в США на 10 процентных пунктов - до 25%. Однако экономист Ян Хатзиус по-прежнему считает риск рецессии ограниченным, ссылаясь на общую достоверность данных и отсутствие серьезных финансовых дисбалансов. Он также отметил, что председатель ФРС Пауэлл подчеркнул способность регулятора снизить ставку по кредитным средствам на 525 базисных пунктов и быстро поддержать экономику в случае необходимости.