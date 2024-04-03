Три года восстановления: ЕС подводит итоги работы Фонда, запущенного в пандемию

Европейский Фонд восстановления и повышения устойчивости (RRF) отмечает трехлетие. Удалось ли этой уникальной инициативе, запущенной для помощи пострадавшим от пандемии экономикам, выполнить поставленные задачи , в числе которых - движение ЕС к более экологичному и цифровому будущему?

720 миллиардов евро в виде кредитов и дотаций пострадавшим в пандемию странам - так в разгар коронавируса Большая Европа решила поддержать членов ЕС. Для получения средств Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF) в виде субсидий, грантов и займов государства ЕС должны были подготовить собственные планы восстановления, описав, как и куда намерены инвестировать. В приоритетах Фонда - финансирование зеленого и цифрового перехода, развития общественной инфраструктуры и профессионального переобучения....

На всякий пожарный

Греция сделала центральной частью своего плана борьбу с климатическим кризисом. Неслучайно: пять последних лет в стране горят леса. Летом 2023 года пожары уничтожили там 170 тысяч гектаров - на пике засухи и аномальной жары.

"За последние пять лет в лесу близ города Мегара произошли крупные пожары, уничтожившие леса, дома, предприятия и домашний скот", - рассказывает Жасмин Георгиу, сотрудник местного отдела по управления отходами. Ее команда участвует в финансируемой Фондом программе "Анти-копоть", цель которой - максимально обезопасить леса, убрав оттуда сухие стволы и высадив трудновоспламеняющиеся виды растений. "Мы удаляем из леса всю горючую биомассу, - уточняет Георгиу. - Это помогает предотвратить пожары, а в случае их возникновения - быстрее потушить огонь".

Проект требует значительных инвестиций для открытия рынка для поставщиков услуг, найма персонала и закупки оборудования. "Бюджет превышает 400 миллионов евро, - говорит Джули Вурна, отвечающая за развитие активов Греции по линии Фонда, - это крупнейшее мероприятие, когда-либо проводившееся для решения проблемы лесных пожаров в нашей стране. Оно запущено благодаря ресурсам, предоставленным RRF".

Всего через Фонд Греция может получить доступ к без малого 36 миллиардам евро в виде грантов и займов.

Больницы на ремонте

Модернизация общественной инфраструктуры, включая медицинские учреждения, - также в перечне приоритетов страны. В афинской больнице "Метакса" работы идут полным ходом. "Мы переоборудовали все палаты для пациентов, служебные помещения и туалеты, - рассказывает и показывает Сарандос Эфстатопулос, директор больницы. - Мы также добавили число установок для подачи кислорода и наладили устройства для вызова медперсонала. Еще нас ждет ремонт 6-го этажа и отделения неотложной помощи".

"Этот проект обошелся примерно в 1 млн евро, - добавляет Эвангелос Манолис из Фонда развития активов Греции, - RRF внес большой вклад в скорейшее завершение работ, которые ведутся в 80 с лишним больницах, участвующих в программе модернизации медучреждений".

На сегодня власти Греции предлагают следующую формулу распределения инвестиционных потоков: 38% средств идут на решение климатических задач, 22 % - на цифровизацию и 18 % - на социальные проекты. По словам экономиста Фиби Кундури, Фонд восстановления с его финансовыми пакетами создает благоприятный экономический контекст, потенциал которого полностью раскроется со временем. "Нам удалось получить почти 50% авансовых платежей, и треть этих средств ушла на инвестиции, - рассказывает она. - Это беспрецедентный уровень освоения средств для Греции". Нам, конечно, нужно больше времени, чтобы это фискальное пространство воплотилось в реальные проекты. Надо, чтобы наш госсектор действительно стал продуктивным".

Сколько потрачено и сколько сделано?

После трудного десятилетия Греция, похоже, открывает новую главу в своей экономике с обнадеживающим ростом. Впереди - много работы. Стал ли Европейский план восстановления шансом закрепить прогресс? Об этом мы беседуем с политиком, ответственным за план восстановления.

Никос Папатанасис, заместитель министра экономики и финансов, рассказал о роли Фонда в активизации роста: "Греция сейчас находится в инвестиционной категории, и, согласно нашим прогнозам, Фонд восстановления вместе с другими европейскими фондами внесет вклад в более чем 60% роста, который мы ожидаем в 2024 году. Мы прогнозируем, что наша экономика вырастет на 2,9 % - в то время как в Европе средний показатель составит около 0,8. Реформы делают греческую экономику более привлекательной для инвестиций, а они в свою очередь помогают создавать новые рабочие места. За последние четыре года мы сократили уровень безработицы с 17,5 до менее чем 10%".

По словам Папатанасиса, правительство отдает предпочтение проектам в сфере здравоохранения и юстиции. "Мы модернизируем и ремонтируем больницы и медицинские центры, - уточняет Папатанасис. - В то же время нам надо упростить ряд процедур и сделать Грецию более инвестиционно привлекательной страной".

Важный вопрос: как убедиться, что деньги потрачены правильно? "В отношении нас постоянно ведутся проверки - европейский и внутренний аудит, - поясняет Папатанасис. - Это позволяет убедиться, что деньги тратятся, как нужно".

Замминистра экономики напоминает, что принцип работы RRF основан на результатах деятельности той или иной страны. "Дело не в том, сколько денег вы потратите, а в том, проведете ли вы реформы и достигнете ли своих целей. Это сложно, но более эффективно. Считаю, что реформы вкупе с инвестициями приносят обществу больше пользы, чем какие-то проекты по отдельности", - заключает он.