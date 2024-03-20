Свинец под контролем: ЕС уменьшит взаимодействие человека с токсичным металлом

Свинец может оставаться в нашем организме более 30 лет! И хотя сегодня этот металл уже не используют в трубах и бензине, как раньше, он все еще незаменим в ряде секторов. В феврале Европарламент утвердил новые правила, ограничив его воздействие на человека.

Нет "свинцовым" болезням

По оценкам, в настоящее время около 100 тысяч человек в Европе подвергаются воздействию этого металла на рабочих местах.

Свинец очень токсичен и может вызывать, в частности, рак, а также повреждать нервную систему, влиять на фертильность, почки, сердце и кровь. Ежегодно в Европе происходит около 300 случаев ухудшения здоровья из-за воздействия свинца. Новые правила призваны надежнее защитить работников, доведя предельную норму до менее чем четверти от нынешнего уровня.

ЕС также впервые устанавливает ограничения на диизоцианаты. Широко распространенные в промышленности, эти химикаты могут вызывать раздражение дыхательных путей и даже астму. В настоящее время считается, что 4,2 миллиона работников в странах блока подвергаются воздействию веществ этой группы. Решение властей ужесточить нормативы по химикатам касается сотен тысяч работников, так или иначе связанных со свинцом при изготовлении, переработке или сбыте продукции. В том числе - и сотрудников группы Campine. Одна из крупнейших в Европе компаний по переработке свинца извлекает и повторно использует огромное количество металла на своем главном заводе в Бельгии и на предприятиях во Франции.

Больше, чем бизнес

Виллем де Вос, гендиректор Campine, поясняет: "Мы перерабатываем от 90 до 95 тысяч тонн свинцовосодержащих отходов. В основном это автомобильные аккумуляторы. Только на заводе в Бельгии мы перерабатываем около 10 тысяч автомобильных аккумуляторов в день".

Руководитель компании признает: это - больше, чем просто бизнес. "Если бы мы не переработали эти батареи, они оказались бы где-нибудь на свалке, что, конечно, плохо. Кстати, промышленности нужен свинец. Получается, что нам придется добывать его из шахт, которые находятся либо в Европе, либо за ее пределами, что опять же, не очень хорошо для окружающей среды", - уточняет он.

В компании знают об опасности свинца и серьезно относятся к защите своих работников, соблюдая строжайшие протоколы безопасности, в том числе проводя регулярные анализы крови. Предельные нормы воздействия свинца в Campine значительно ниже действующих стандартов ЕС, но новые правила заставят фирму пойти еще дальше.

Хильде Гувэртс, директор по устойчивому развитию Campine, подтверждает: "Мы были хорошо осведомлены о готовящихся правилах и уже давно работали в этом направлении. Нам конечно, предстоит идти дальше, но мы не отступим".

Утвержденные нормативы обновляют предыдущие ограничения ЕС по свинцу от 1982 году. В них, в частности, снижается биологический предел воздействия с 70 до 15 микрограммов на 100 миллилитров крови. Профессор медицины, токсиколог Лоде Годдерис приветствует решение. "О влиянии свинца на здоровье известно давно, - говорит эксперт. - Но теперь у нас появилось больше данных, указывающих на то, что негативные последствия возникают и при более низких уровнях воздействия. Поэтому нам необходимо снизить порог и так предотвратить хронические заболевания, например, рак".

Помимо повышенной вероятности развития онкологии есть данные и о том, что женщины, контактирующие со свинцом - в группе особого риска, поскольку металл влияет на фертильность и здоровье потомства.

Не нарушать нормы!

Представители профсоюзов , вдохновленные решением властей, намерены добиться, чтобы новые нормы соблюдались на всей территории ЕС. Клаэс-Микаэль Стол, заместитель генсекретаря Европейской конфедерации профсоюзов, уточняет: "Наш опыт показывает: существуют большие различия в том, как правила соблюдаются на рабочих местах. Тут на помощь приходят директивы, представители профсоюзов, трудовые инспекции и так далее. Обеспечить единое применение этих правил по всей Европе - сложная задача".

Наряду со свинцом Европа впервые ввела ограничения на воздействие класса химических соединений, называемых диизоцианатами. Применяемые в полимерах, например, в ветряных турбинах, они могут вызывать респираторные заболевания и астму. Теперь, чтобы защитить работников "зеленых" отраслей, новый максимальный предел воздействия будет установлен на уровне шести миллиграммов на кубический метр при восьмичасовом рабочем дне.

Депутат Виллумсен: "Ждать десятилетия не придется"

Проведение новых нормативов через Европарламент - во многом заслуга датского депутата Николая Виллумсена. Сторонник максимальной защиты работников от воздействия химикатов, Виллумсен побеседовал с нашим каналом.

"Речь идет о том, что будут спасены человеческие жизни, - напомнил он. - Меньше работников будут болеть из-за своей деятельности, меньше умирать. Мы впервые за 40 лет пересматриваем предельное значение содержания свинца, впервые вводим ограничения для диизоцианатов. Это означает, что металлурги, промышленники, изготавливающие ветряные турбины, батареи, все, кто находится в авангарде "зеленого" перехода, будут лучше защищены.".

Достаточны ли новые лимиты, по мнению депутата? "Нет, если вы спросите меня и большинство моих коллег в парламенте, - говорит Виллумсен. - Но речь все равно идет о значительном улучшении для рабочих. Для меня огромной победой в этих переговорах стало то, что нам удалось включить в документ пункт о пересмотре пороговых значений. Это значит, что в течение пяти лет мы их снова проанализируем. Не придется ждать еще 40 лет для улучшения ситуации".

Насколько власти ЕС уверены в том, что новые ограничения будут соблюдаться по всему Европейскому союзу? "То, о чем мы здесь говорим - это жесткий закон, - напоминает евродепутат. - Мы говорим о профсоюзном законодательстве, которое работодатели обязаны соблюдать. А если они его не соблюдают, то власти должны позаботиться о том, чтобы те не избежали последствий".

По его словам, ужесточение стандартов в этой сфере особенно важно с учетом роста зеленых отраслей (именно в ветряных турбинах, напомним, активно используются диизоцианаты). "В связи с "зеленым" переходом все больше работников будут подвергаться воздействию этих опасных веществ, - подтверждает наш собеседник. - И именно поэтому так важно убедиться: люди надежно защищены, те, кто осуществляет "зеленый переход", рабочие на местах, не потеряют жизнь, не заболеют из-за своей деятельности".

После вступления в силу государства-члены ЕС должны в течение двух лет перенести новую директиву в национальное законодательство.