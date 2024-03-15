В скором времени налоги в Европе можно будет оплатить криптовалютой

Оплата налогов цифровыми валютами уже фактически стала реальностью в Швейцарии, которая возглавляет европейскую гонку по внедрению криптовалют в традиционные банковские системы. Но почему это хорошо для вас и ваших денег?

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Либо вы адаптируетесь, либо умрете - таковы настроения по всему миру, когда речь заходит о переходе традиционных банков на цифровые активы, включая криптовалюты.

На данный момент Европа лидирует в глобальной гонке, где первенство за Швейцарией: некоторые жители этой страны теперь могут не только оплачивать свой кофе с помощью криптовалют, но и налоги.

Европейский союз догоняет, и криптоактивы станут широко регулируемыми, когда 1 января 2025 года вступит в силу Положение о рынках криптоактивов (MiCAR).

"Европа стала одним из лидеров, особенно когда мы говорим об этих рамках регулирования криптоактивов", - заявил Илья Волков, член правления Crypto Valley Association, на банковском симпозиуме Web3, организованном НПО в Женеве на прошлой неделе.

На мероприятии собрались представители традиционных и цифровых банков, а также поставщики блокчейн-услуг, чтобы обсудить внедрение технологии и криптовалют.

Итак, может ли биткойн оказаться на моем обычном банковском счете? Ответ Волкова - "конечно".

"Клиенты традиционных банков уже спрашивают их о доступе к криптовалютам", - сказал Волков, пояснив, что эволюция этой технологии похожа на переход от оплаты кредитными картами к Apple Pay или Google Pay.

По словам Волкова, эта технология станет не просто ожидаемой, а необходимой для клиентов традиционных финансовых учреждений.

"Я думаю, это очень важно, потому что это более прозрачно, более эффективно с точки зрения затрат", - сказал он, имея в виду, что технология, лежащая в основе криптовалют, называемая блокчейн, децентрализована.

Это означает, что она не требует посредников, что сокращает расходы, а криптография в блокчейне - сети компьютеров, используемых для хранения записей о транзакциях, - рассматривается как гарантия защиты активов клиентов.

Краткий курс по криптовалютам

Рыночная капитализация криптовалют недавно превысила 2,6 триллиона долларов (2,4 триллиона евро) по всему миру, что составляет примерно половину номинального ВВП Германии.

Криптовалюты функционируют вне сложившихся финансовых систем, они не привязаны к материальным активам, таким как золото, и не управляются центральными финансовыми учреждениями. Однако, как следствие, они имеют тенденцию быть более волатильными, чем традиционные валюты.

На фотографии 2013 года показаны токены биткойнов в магазине 35-летнего инженера-программиста Майка Колдуэлла в Сэнди, штат Юта. Rick Bowmer/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Криптовалюты создаются с помощью вычислительного процесса, называемого майнингом, который также является способом официального занесения транзакций в блокчейн.

Его децентрализованная природа, которая фиксирует каждую транзакцию в сети, обеспечивает прозрачность.

Инвесторы и аналитики все чаще рассматривают криптовалюты как "цифровое золото", поскольку они считаются безопасными благодаря использованию криптографии, которая обещает 100-процентную защиту от утечки персональных данных.

Популярными примерами криптовалют являются Ethereum и Bitcoin, причем последняя только что достигла нового исторического максимума. Однако критики этой концепции утверждают, что ее справедливая стоимость - другими словами, внутренняя ценность - фактически равна нулю.

"Биткойн не выполнил обещания стать глобальной децентрализованной цифровой валютой и до сих пор практически не используется для законных переводов, - заявили в своем недавнем блоге Ульрих Биндзейль и Юрген Шааф, два чиновника из Европейского центрального банка (ЕЦБ).

По их словам, биткойн не подходит ни для оплаты, ни для инвестиций, поскольку транзакции с его использованием все еще неудобны, медленны и дорогостоящи.

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Оплатите утренний кофе акциями

Хотя участники банковского симпозиума Web3 также признают, что еще многое предстоит сделать, чтобы криптовалюты заработали в полную силу, они уже видят множество ролей, в которых они могут процветать, включая платежи и инвестиции.

По словам экспертов, использование криптовалют уже распространяется среди предприятий и клиентов в Европе.

"Для розничных клиентов блокчейн может принести больше прозрачности, потому что, когда вы платите, вы можете реально отследить транзакцию, куда уходят ваши деньги, где они появились и куда уходят, что является действительно хорошим преимуществом", - сказал Волков.

При этом криптовалюты будут служить альтернативной формой оплаты в будущем. По его словам, традиционные местные валюты будут по-прежнему сильны в ближайшие десятилетия.

Когда технология блокчейн получит широкое распространение и соединится с традиционными финансовыми технологиями, токенизация может стать одним из самых привлекательных преимуществ. В ходе этого процесса различные активы, включая акции и данные, превращаются в цифровые токены, которые со временем можно будет использовать для платежей - даже за такие вещи, как ваш утренний кофе.

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Что касается инвестиций, то "мы видим, как все больше и больше активов реального мира приходят в блокчейн - завтра мы будем торговать ценными бумагами в виде токенов на блокчейне", - говорит Волков.

Crypto Valley Association также считает, что в будущем биткойн и подобные ему криптовалюты могут стать основным средством накоплений, бросив вызов нынешней системе, в которой централизованные финансовые учреждения собирают и контролируют их.

"Теперь, с блокчейн, я думаю, что в какой-то момент мы получим требование от клиентов управлять активами децентрализованно, где финансовые учреждения не будут иметь прямого доступа к средствам без специального разрешения или запроса от клиентов", - сказал Волков.

Что нужно сделать, чтобы это стало реальностью?

Криптовалюты завоевали популярность благодаря тому, что работают вне государственного контроля и не подлежат надзору со стороны регулирующих органов. Однако для того, чтобы они широко использовались для платежей и инвестиций, их необходимо вписать в традиционную систему с адаптируемыми правилами, обеспечивающими безопасность.

И задача эта колоссальна.

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Существует не только более 13 000 криптовалют, из которых почти 9 000 являются активными или ценными на рынке, но и около 420 миллионов пользователей, из которых 31 миллион - в Европе.

Около 18 000 компаний по всему миру начали принимать их в надежде получить конкурентное преимущество.

Однако мир криптовалют все еще сталкивается с фрагментарным регулированием, в то время как он обещает преимущества трансконтинентальных платежей за короткое время и с низкими затратами.

"Все дело в требованиях по соблюдению законодательства", - говорит Волков. Когда речь идет о традиционных финансовых институтах, традиционных банках, они следуют сложным нормативным требованиям по борьбе с отмыванием денег или процедурам "знай своего клиента" [проверка клиента, ред.]".

"Поэтому, когда речь заходит о блокчейне, такие вещи становятся очень дорогими, потому что мы говорим о большом количестве транзакций с разных блокчейнов, разных монет, и просто больших инвестициях для того, чтобы правильно настроить систему внутри традиционных учреждений", - добавил он.

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Чтобы создать безопасную и прозрачную систему, необходимо гармонизировать регулирование. Европейский союз уже сделал шаг вперед, приняв Положение о рынках криптоактивов (MiCAR).

"Криптовалюты будут регулироваться [в рамках MiCAR] в большинстве своем так же, как и традиционные финансы. Так что сейчас делается шаг к тому, чтобы объединить традиционные банковские услуги с криптофинансами и криптоактивами", - говорит Сесилия Перегрина из швейцарской компании PwC.

Швейцарский пример: уплата налогов в криптовалюте

Возвращаясь к месту Швейцарии на вершине европейской таблицы криптоплатежей и регулирования, следует отметить, что так называемая "Европейская площадка" уже создала для Швейцарии криптолицензию.

Эта мера требует, чтобы криптовалютные компании работали в соответствии с Положением о борьбе с отмыванием денег.

Швейцарский кантон Цуг - одно из самых оживленных мест, кишащих новыми криптовалютными стартапами, где жители и предприятия могут платить налоги в криптовалюте.

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Фотография и неоновая вывеска, висящая в окне крытого садоводства Healthy Harvest в Хиллсборо, штат Орегон, показывают, что предприятие принимает биткойны в качестве опл Gillian Flaccus/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Мартин Бурри из швейцарской компании PwC рассказал Euronews Business, что подоходный налог в Цуге можно оплатить Bitcoin или Ethereum на сумму до 1,5 млн швейцарских франков (1,56 млн евро).

"Все равно налоговая база определяется в швейцарских франках, а затем конвертируется в криптовалюту", - сказал он. "И я ожидаю, что эти [правила, прим. ред.] останутся надолго".

Другой пример - город Лугано в кантоне Тичино, где мэрия недавно расширила список налогов и муниципальных сборов, которые можно оплачивать в криптовалютах (они принимают Bitcoin BTC и Tether USDT).

В частности, в Лугано была внедрена система, при которой жители сканируют QR-код на счете, а затем выбирают, какой мобильный кошелек они хотят использовать для оплаты.

Такие меры невероятно полезны для криптовалютного населения: около 15% жителей используют криптовалюту в повседневной жизни, а также в городе насчитывается более 300 магазинов и заведений, принимающих криптовалютные платежи, включая рестораны.

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Гражданское законодательство Швейцарии служит еще одним эталоном для оценки европейского регулирования, которое, по мнению экспертов, недостаточно развито по сравнению с альпийской страной.

По словам Перегрины, согласно швейцарскому законодательству, передача биткойнов между физическими лицами позволяет властям определить право собственности и бенефициаров. Кроме того, законодательство регулирует порядок передачи биткойна детям в случае вашей смерти.

"И что еще более важно, если финансовое учреждение обанкротится, что будет с вашим биткойноам?" - говорит она. "Станет ли биткойн банкротом и исчезнет?"

"Или вы сможете вернуть их обратно и получить от компании?"? — добавила Перегрина. "И это то, с чем не справляется [европейское] регулирование".