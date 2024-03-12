Могут ли путешествия быть экологически ответственными?

Поскольку в этом году ожидается полное восстановление мировой индустрии путешествий и туризма после пандемии, она сталкивается с растущим давлением, требующим выполнения обязательств в области устойчивого развития.

РЕКЛАМА

Тысячи представителей туристической отрасли собрались в Берлине на ежегодной выставке ITB в приподнятом настроении: отрасль вновь набирает силу после кризиса в области здравоохранения. Но теперь нужно "восстановить лучше, чем было".

В этом выпуске Focus корреспондент Euronews Дэймон Эмблинг беседует с представителями крупнейших мировых туристических направлений о том, как они добиваются устойчивого развития и обеспечивают декарбонизацию и ответственное отношение к путешествиям.

Он узнает, что в Италии теперь взимают плату с туристов за однодневные поездки в Венецию в разгар сезона.

Дэймон также узнает от представителя Омана, что страна стремится увеличить количество посетителей, делая упор на качество, а не на количество. Япония же выделяет один из своих ключевых приоритетов на будущее: поощрять туристов посещать не только крупные города, но и сельскую местность, общаться с местными сообществами.

Одним из других популярных трендов, представленных на выставке ITB в этом году, является оздоровительный туризм, который приобрел большую популярность после пандемии. В Таиланде, по словам Дэймона, наблюдается 20-процентный рост спроса. Страна предлагает всевозможные оздоровительные процедуры, включая традиционный массаж. Тем временем Алжир заявляет, что стремится продвигать свои термальные источники, пользуясь привлекательностью этого вида туризма.