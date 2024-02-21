Уже более десяти лет Албания стремится присоединиться к ЕС. Пока у нее нет твердой даты приема, но война в Украине ускорила дебаты о новом витке расширения Большой Европы.

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"Страны прогрессируют, когда сотрудничают, объединяют усилия, когда работают вместе".

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Я думаю, что членство в ЕС - благо для нашей страны. Для жителей, особенно для молодых, то очень хорошо".

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'Важно иметь немного больше терпения, чтобы наша экономика процветала'.

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Уже более десяти лет Албания стремится присоединиться к крупнейшему торгвому блоку.Пока у нее нет твердой приема в ЕС, но война на Украине дала новый импульс процессу расширения ЕС.

00.31 ПТК Пол Хакетт, Евроньюс

В новом выпуске мы отправимся в эту балканскую страну, чтобы выяснить, насколько она близка к членству в ЕС, каким экономическим критериям должна соответствовать, действительно ли готова к этому? И, пожалуй, самое главное: если Албанию примут, кто от этого выиграет? Добро пожаловать в "Реальную экономику".

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В экономическом плане Албания - одна из самых крепких стран на Западных Балканах.

Несмотря на землетрясение 2019 года, пандемию и войну в Украине, экономика страны уверенно восстанавливалась последние годы. . В 20240м там ожидается рост реального ВВП на 3,3 %.

Это оживление отчасти объясняется бумом в сфере туризма и строительства, а также деятельностью таких небольших компаний, как Timak.

Она производит автомобили экстренной помощи и уже экспортирует свою продукцию в ЕС. По словам ее гендиректора, многие из существующих сегодня препятствий будут устранены, если Албания присоединится к блоку.

01.33 СОТ Арьета Пука, генеральный директор компании Timak

"Сейчас мы не можем легко выйти на рынок ЕС. Одними из самых больших проблем являются таможенные вопросы и стандартная документация ЕС. Когда клиент хочет купить у нас товар, ему приходится платить дополнительные таможенные сборы, и иногда это становится причиной, по которой он не выбирает нас".

01.50 GV's Tirana

Последний доклад ЕС подтверждает: у Албании - удовлетворительный или хороший уровень готовности к развитию функционирующей рыночной экономики.

По мнению этого эксперта, одна из серьезных проблем, с которой Албания столкнется в будущем, касается настр- это согласование с долгосрочными стратегическими целями ЕС.

Профессор СОТ Адриан Чивичи, экономист, Средиземноморский университет Албании

"Проблема албанской экономики в рамках европейской интеграции заключается в том, как Албания сможет интегрировать свою экономическую политику, политику развития с масштабными европейскими направлениями - например, с политикой энергетического перехода, охраны окружающей среды, транспортных преобразований или другими видами социальной, фискальной и бюджетной политики".

02.32 Железнодорожная линия Дуррес

Инвестиции в инфраструктуру - один из наиболее заметных способов подготовки экономики Албании к вступлению в Большую Европу.

При поддержке ЕС полностью реконструирована железнодорожная сеть страны.

Проект призван способствовать внутреннему росту, соединив Албанию с остальными странами Балкан и Европы.

После завершения строительства на участке между Дурресом и Тираной, двумя крупнейшими городами Албании, время в пути сократится примерно до 20 минут.

СОТ Башким Касоруху, руководитель отдела реализации проекта, Албанские железные дороги

"Соединяемость - важнейший аспект . Можете себе представить, какое влияние окажет соединение этих крупных портов: порт, аэропорт и центр Тираны, где у нас есть терминал общественного транспорта.

03.17 GVs Площадь Скандербега, Тирана

Тирана начала переговоры с Брюсселем в июле 2022 года. Когда европейская мечта Албании станет реальностью?

03.29 ПТК Пол

"Совсем скоро я буду говорить с премьер-министром Албании Эди Рамой о заявке его страны на членство в ЕС. Но перед давайте вспомним, каким критериям должен отвечать кандидат в Ес. Об этом - наш краткий курс.

03.40 Краш-курс

Албания - одна из девяти стран, которые хотят вступить в ЕС, крупнейший в мире клуб стран. Чтобы быть принятой, она должна придерживаться демократических ценностей.

Это означает:

● стабильные политические институты в стране

● гарантии верховенство закона

уважение прав человека и меньшинств.

Странам-кандидатам необходима функционирующая рыночная экономика.

Это предполагает макроэкономическую стабильность, достигаемую через качественное упралвение экономикой , адекватный рынок труда и гибкую инфрастурутру.

Страны должны быть готовы противостоять конкурентному давлению, обусловленному их членством в блоке.

В случае с Западными Балканами ЕС запустил особый процесс содействия политической стабильности и региональному сотрудничеству.

Напомним, что озвуечнное страной желание втспуить в Ес не означает атвоматического полуечния членсокго билета. Процесс может занять годы, а итоговый результат зависит от одобрения всех стран-членов и Европейского парламента.

Интервью с премьер-министром Эди Рамой

04.43 СОТ Пол

04.43 СОТ Пол

"Премьер-министр, спасибо за интервьюс Euronews. Почему Албания заинтересована во вступлении в ЕС? И почему ЕС заинтересован в том, чтобы Албания присоединилась к блоку?

04.56 PM SOT, Эди Рама"К сожалению, нам понадобился Владимир Путин, чтобы ЕС понял: Западные Балканы важны для ЕС так же, как ЕС - для Западных Балкан. Это очень, очень простая логика. Речь идет об интеграции. Речь идет об объединении"

.05.22 СОТ Пол'Война на Украине придала новый импульс расширению в столицах ЕС'.

05.27 SOT PM, Эди Рама"К сожалению, это так. Да. К сожалению, это так"

.05.31 СОТ Пол"У вас есть ощущение, что в этот раз все будет по-другому?".

05.33 СОТ ПМ, Эди Рама"Послушайте, дело не только в том, что Западные Балканы внутри или Западные Балканы вне. Это лишь очень, очень маленький вопрос в большой мозаике проблем. Речь идет о значимости Европейского союза на мировой арене. Речь идет об экономике, конкурентоспособности ЕС, его способности Европейского союза принимать решения для Европы.

06.05 СОТ Пол

"Избиратели ЕС разделились во мнении о дальнейшем расширении. Как убедить скептиков в том, что Албания должна быть в ЕС?

06.19 Премьер-министр СОТ, Эди Рама

"Я твердо убежден, что скептическое отношение к ЕС и расширению обусловлено, с одной стороны, незнанием фактов, а с другой - страхом, подпитываемым политическимb причинамb".

06.38 СОТ Пол

"Страх перед чем именно?"

06.40 СОТ ПМ, Эди Рама"Страх, который является самым простым инструментом для привлечения большего количества голосов, воздействует не на мозг, а общается с с их внутренностями, минуя мозг.Это проще.Намного проще.Но результаты могут быть разрушительными".

06.57 СОТ Пол"2030, что бы вы хотели увидеть?"

.07.00 СОТ ПМ, Эди Рама"2030 год, я знаю, что я хочу видеть, и это публично.У нас есть видение 2030 года, и мы работаем над его достижением, и мы добьемся этого, когда Албания станет чемпионом в регионе по туризму, станет нетто-экспортером энергии, кстати, абсолютно чистой и экологически чистой. И очень современной Албанией с точки зрения инноваций и новых технологий

".07.33 СОТ Павел"Вы говорите, что Албания будет готова. А как вы думаете, будет ли готов ЕС?".

07.37 СОТ ПМ, Эди Рама

"Послушайте, никто не знает, где будет ЕС в 2030 году. Что я знаю точно, так это то, где к этом времени будет моя страна. Ну, а чтобы понять, где будет ЕС в 2030 году, нужна совместная работа и принятие стратегических решений".

07.52 СОТ Пол

"Премьер-министр Эди Рама. Спасибо, что уделили нам время".

07.54 СОТ Премьер-министр Эди Рама.

"Спасибо!"

Политические дебаты о насилии в отношении женщин далеки от завершения, и не только в Италии. И это проблема не только Италии. Представители предстоящего саммита вумиен 20который пройдет в Бразилии, были приглашены на совего рода егнеральную репеитцию дебатов италськним отеделние движения за парва женщин.

На втсрече стороны обсудили несоклько важнешйих впрсоов: как конретеизивроать ршсиренеи парв женшщин. Они осбудили и первый в истории ЕС акнопроекте истории ЕС законе о борьбе с насилием в отношении женщин также вошло в

00:33 СОТ Линда Лаура Саббадини, председатель W20 2021

"W20 обращается с призывом отклонить директиву ЕС, которая будет вынесена на голосование в парламенте в апреле. Мы хотим ее отмены, так как документ не охватывает изнасилование,сексуальное насилие на рабочем месте. Это также означает игнорирование требований Стамбульской онвенции".

Участнциы слетауказали ан необходимость гармонизации итаницоанльных - а именно иатсльких - азконлв имежуднародных диерткив опротивоейтсивии ансилию женщинамю. Гендерное неравенство, считают аткивиты, должно быть выдвинуто на первый планполитической повестке дня в Италии.

01:06 СОТ Линда Лаура Саббадини, председатель W20 2021

"Раз алия проголосовала за криминализацию изнасилования в Европе, то то и итальянские законы должны быть улучшены. Мы обнародовали двеинциативы , чтобы выиграть как в Европе, так и в Италии".

Несмотря на то, что женским организациям выделяется сегодня больше средств, убийство женщин, известное как фемицид, не признается отдельным преступлением в итальянском законодательстве.

БОЛЬШОЙ ТЕКСТ Фемицид не признается отдельным преступлением в итальянском законодательстве.

01:30 СОТ Мартина Семенцато, председатель парламентского комитета по борьбе с насилием в отношении женщин

"Я думаю, что сейчас этому вопросу уделяется больше внимания. И это не потому, что истории об убийствах женщин от рук их партнеров стали новостями первых полос, а скорее потому, что не только женщины, но и мужчины стали лучше осознавать эту проблему".

ПТК

"Итальянская делегацияю делегацию приняли во вторник в итальянском парламенте, она поедете на аммите W20 в Бразилиию Цель - в том, чтобы передать анкопленные старной знания и опыт в решение женских проблем. Бразилия, председательствующая в W20, обещает бороться с гендерным насилием, сделав его одним из ключевых направлений саммита. Джорджия Орланди для "Евроньюс" в Риме".

02:06 КОНЕЦ