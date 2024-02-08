Локдаун COVID-19 может затормозить экономическое развитие на 40 лет - ОЭСР

Последствия закрытия школ во время пандемии COVID-19 могут оказывать негативное воздействие на перспективы увеличения темпов роста мировой экономики в течение четырех десятилетий.

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Такой мрачный прогноз ОЭСР сделала в своем февральском промежуточном экономическом прогнозе на 2024 год "Укрепление основ для роста".

В нем рассматриваются глобальные экономические перспективы и прогнозы инфляции на 2024 год, а также текущие геополитические риски, такие как перебои в торговле из-за конфликта в Красном море.

Влияние локдауна на образование детей может замедлить экономический рост

В период между 2018 и 2022 годами, когда началась пандемия, наблюдалось беспрецедентное падение результатов тестов по математике и чтению среди 15-летних подростков, отмечается в докладе со ссылкой на глобальный отчет ОЭСР о результатах международной оценки успеваемости учащихся (PISA) за 2023 год.

По оценкам организации, снижение этого уровня может оказать побочное негативное влияние на глобальную производительность, распространение знаний и инновации в течение 30-40 лет, поскольку более низкие баллы тестов повлияют на оценки в средней школе и, в конечном итоге, на возможности поступления в колледж и трудоустройства в дальнейшем.

Многие из нас знали, что произойдет. То, что дети оказались заперты в школе, было катастрофой Данкан Смит депутат парламента Великобритании от Консервативной партии

По мнению авторов доклада, эти показатели в основном объясняются тем, что во время пандемии некоторые школы и учебные курсы внедрили онлайн-обучение, и дети из более неблагополучных с экономической точки зрения семей из-за нехватки ресурсов не смогли воспользоваться его преимуществами, как это сделали другие ученики.

В ряду недостатков такой формы обучения для них - отсутствие доступа в интернет или компьютеров, учебных помещений, а также поддержки учителей и сверстников. Поскольку в некоторых странах закрытие школ длилось годами, у некоторых учеников это отразилось на психическом здоровье, что также на их учебной жизни.

Член британского парламента от Консервативной партии Данкан Смит недавно признался: "Многие из нас знали, что произойдет. То, что дети оказались заперты в школе, было катастрофой".

Реформа образования - путь к успеху

Результаты тестов, однако, также выявили ряд ключевых недостатков нескольких образовательных систем, существовавших задолго до пандемии, и ясно указали на необходимость изменений.

В частности - на необходимость повышения требований к квалификации учителей, а также улучшения качества преподавания. По мнению авторов доклада, нужно оказывать большую поддержку школам и детям, находящимся в неблагоприятном положении, предоставляя им более качественные и эффективные ресурсы.

Кроме того, для пожилых и возобновляющих учебу студентов, а также для тех, кто уже учится, необходимо предоставить больше возможностей для обучения в течение всей жизни - курсов, основанных на навыках, и профессионального обучения, которое в идеале должно соответствовать современным требованиям рынка.

Инфляция в ближайшие пару лет должна еще больше замедлиться

По данным ОЭСР, к концу следующего года инфляция в большинстве стран G20 должна вернуться к целевому уровню или оказаться в его пределах. Ожидается, что в 2024 году инфляция в странах G20 составит около 6,6%, а базовая инфляция (без учета продовольствия и энергоносителей) - около 2,5%.

В 2025 году инфляция в странах G20, как ожидается, составит около 3,8%, а базовая - снизится до 2,1%.

Однако центральные банки и экономические институты, скорее всего, продолжат придерживаться осторожно-оптимистичного подхода при выборе своей политики. Так, Банк Англии на февральском заседании решил сохранить процентные ставки на уровне 5,25 %. Британский регулятор хочет быть абсолютно уверенным в том, что инфляционные факторы находятся под контролем, прежде чем предпринимать какие-либо ключевые шаги по ослаблению денежно-кредитной политики.

В отчете подчеркивается: "Денежно-кредитная политика должна оставаться осторожной, чтобы обеспечить длительное сдерживание базового инфляционного давления. Существует возможность начать снижение номинальных ставок при условии дальнейшего ослабления инфляции, причем снижение ставок начнется в США и еврозоне во втором и третьем кварталах 2024 года соответственно, однако политика должна оставаться ограничительной еще некоторое время".

Перебои в Красном море приведут к задержкам морских перевозок и росту расходов

По оценкам ОЭСР, в 2022 году примерно 15 % мирового объема морской торговли проходило через Красное море. ППосле того, как хуситы начали нападать там на торговые суда, стоимость морских перевозок для ряда компаний резко возросла.

В основном это связано с тем, что такие транспортные гиганты, как Hapag Lloyd, Maersk и Mediterranean Shipping Company (MSC), объявили о приостановке транзита через Красное море из-за растущей опасности нападений.

Другие компании были вынуждены обходить африканский континент через мыс Доброй Надежды, и продолжительность их рейсов увеличилась на 30-50 %. В основном это повлияло на торговые маршруты и расписание поставок из Азии в Европу.

В связи с этим возникли опасения по поводу пропускной способности морских путей по всему миру. Несколько компаний разместили дополнительные заказы на контейнеровозы после пандемии, поэтому есть надежда, что это поможет восполнить дефицит предложения и в конечном итоге снизить расходы.

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Стоимость доставки может оказать сильное влияние на глобальную инфляцию: ряд европейских розничных компаний, таких как Tesco, Primark, Next и Marks and Spencer, предупредили, что ситуация в Красном море может привести к росту цен на некоторые товары, а также к их отсутствию или дефициту.

По оценкам ОЭСР, если стоимость доставки продолжит увеличиваться, годовой рост цен на импорт может достичь 5 %. Это, в свою очередь, может привести к росту индекса потребительских цен примерно на 0,4% в течение одного года.