Кто обогнал Илона Маска в списке самых богатых людей мира?

By Piero Cingari

В рейтинге Forbes сменился лидер. Всего за считанные часы владелец Tesla потерял статус самого состоятельного человека в мире. Это очередной показатель того, как непредсказуемы сегодня и изменчивы рынки, считают аналитики.

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Бернар Арно, глава компании LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), стал самым богатым человеком в мире, обогнав самого Илона Маска.

Согласно рейтингу миллиардеров Forbes "Real-Time Billionaires List", состояние французского бизнесмена оценивается в 207,6 миллиарда долларов (191,5 миллиарда евро). У владельца Tesla - 204,7 миллиарда долларов (188,74 миллиарда евро).

На прошлой неделе дела у Арно резко пошли в гору: всего за один день его состояние увеличилось на 22,7 миллиарда долларов (20,9 миллиарда евро), то есть на 12,3 %. А Маск за день того лишился 18 миллиардов долларов (16,6 миллиарда евро), или 8,1 % своего капиталла.

Смена лидера в списке богатейших людей планеты - лишь подчеркиваёт то, как расходятся пути двух бизнес-империй, о чём говорили экономисты после публикации последних финансовых отчётов.

Рекордный 2023 год для LVMH

Крупнейший производитель предметов роскоши LVMH, возглавляемый Арно, отчитался о своих рекордных показателях за 2023-й.

В прошлом году компания, владеющая целой линейкой престижных брендов - Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi и Tiffany & Co. - продемонстрировала впечатляющий рост доходов и достигла отметки 86,2 млрд евро.

Это на 13 % больше, чем в 2022 году, и значительно превышает спрогнозированный аналитиками показатель в 85,74 млрд евро.

Самый значительный рост доходов группы LVMH был отмечен в секторе селективной розничной торговли, - плюс 25%.

Этот подъём обусловлен отличными результатами Sephora и ростом DFS, чему способствовало восстановление международного туризма.

Валовая прибыль LVMH достигла 59,28 млрд евро, увеличившись на 9,4 %, а чистая - выросла до 15,2 млрд евро, что на 8 % больше, чем в 2022 году.

Бернар Арно сдержанно, но не без оптимизма, заявил: "Сохраняя бдительность в текущих условиях, мы вступаем в 2024 год с уверенностью в своих силах, опираясь на наши весьма привлекательные бренды".

Французский миллиардер также выразил надежду на то, что 2024 год станет особенным для его бизнеса, отметив спонсорскую поддержку LVMH в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Фондовый рынок отреагировал соответственно: акции компании выросли на 12,81 % до отметки в 773,10 евро. Этот самый большой однодневный скачок с октября 2008 года и переместил Арно на вершину рейтинга богатейших людей мира.

Tesla сталкивается с большими трудностями

В свою очередь, гигант по производству электромобилей Tesla отчиталась о скромном росте выручки за четвёртый квартал 2023 года на 3,5 % - до 25,2 млрд долларов (23,2 млрд евро). Её годовая выручка составила 96,8 млрд долларов (89,3 млрд евро), что на 15 % больше, чем годом ранее.

Однако валовая прибыль Tesla значительно снизилась - на 15,3%, до 17,66 млрд долларов. Хотя чистая прибыль Tesla увеличилась до 7,93 млрд долларов (7,3 млрд евро), то есть на впечатляющие 115 %. Но этого удалось достичь в основном за счёт единовременной налоговой льготы в размере 5,75 млрд долларов.

Заглядывая в будущее, менеджмент компании Маска заявил, что 2024-й станет "сложным" годом для мировой автомобильной промышленности. Там даже спрогнозировали "существенное" падение рентабельности Tesla. Это побудило нескольких аналитиков с Уолл-стрит пересмотреть свои ожидания в отношении автопроизводителя, что привело к снижению котировок акций компании.

После публикации данных о прибыли акции Tesla упали на 12 %. Поэтому Илон Маск опустился на второй место в списке Forbes.

Разительный контраст положения дел Бернара Арно и Илона Маска подчёркивает изменчивую природу богатства в современном мире бизнеса, где быстрые изменения могут произойти в считанные часы под влиянием рыночной конъюнктуры.