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Кто обогнал Илона Маска в списке самых богатых людей мира?

Генеральный директор Tesla Motors Элон Маск (слева), генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно (справа).
Генеральный директор Tesla Motors Элон Маск (слева), генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно (справа). Авторское право AP Photo
By Piero Cingari
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В рейтинге Forbes сменился лидер. Всего за считанные часы владелец Tesla потерял статус самого состоятельного человека в мире. Это очередной показатель того, как непредсказуемы сегодня и изменчивы рынки, считают аналитики.

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Бернар Арно, глава компании LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), стал самым богатым человеком в мире, обогнав самого Илона Маска.

Согласно рейтингу миллиардеров Forbes "Real-Time Billionaires List", состояние французского бизнесмена оценивается в 207,6 миллиарда долларов (191,5 миллиарда евро). У владельца Tesla - 204,7 миллиарда долларов (188,74 миллиарда евро).

На прошлой неделе дела у Арно резко пошли в гору: всего за один день его состояние увеличилось на 22,7 миллиарда долларов (20,9 миллиарда евро), то есть на 12,3 %. А Маск за день того лишился 18 миллиардов долларов (16,6 миллиарда евро), или 8,1 % своего капиталла.

Смена лидера в списке богатейших людей планеты - лишь подчеркиваёт то, как расходятся пути двух бизнес-империй, о чём говорили экономисты после публикации последних финансовых отчётов.

Рекордный 2023 год для LVMH

Крупнейший производитель предметов роскоши LVMH, возглавляемый Арно,  отчитался о своих рекордных показателях за 2023-й.

В прошлом году компания, владеющая целой линейкой престижных брендов - Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi и Tiffany & Co. - продемонстрировала впечатляющий рост доходов и достигла отметки 86,2 млрд евро. 

Это на 13 % больше, чем в 2022 году, и значительно превышает спрогнозированный аналитиками показатель в 85,74 млрд евро.

Самый значительный рост доходов группы LVMH был отмечен в секторе селективной розничной торговли,  - плюс 25%.

Этот подъём обусловлен отличными результатами Sephora и ростом DFS, чему способствовало восстановление международного туризма.

Валовая прибыль LVMH достигла 59,28 млрд евро, увеличившись на 9,4 %, а чистая - выросла до 15,2 млрд евро, что на 8 % больше, чем в 2022 году.

Бернар Арно сдержанно, но не без оптимизма, заявил: "Сохраняя бдительность в текущих условиях, мы вступаем в 2024 год с уверенностью в своих силах, опираясь на наши весьма привлекательные бренды".

Французский миллиардер также выразил надежду на то, что 2024 год станет особенным для его бизнеса, отметив спонсорскую поддержку LVMH в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Фондовый рынок отреагировал соответственно: акции компании выросли на 12,81 % до отметки в 773,10 евро. Этот самый большой однодневный скачок с октября 2008 года и переместил Арно на вершину рейтинга богатейших людей мира.

Tesla сталкивается с большими трудностями

В свою очередь, гигант по производству электромобилей Tesla отчиталась о скромном росте выручки за четвёртый квартал 2023 года на 3,5 % - до 25,2 млрд долларов (23,2 млрд евро). Её годовая выручка составила 96,8 млрд долларов (89,3 млрд евро), что на 15 % больше, чем годом ранее.

Однако валовая прибыль Tesla значительно снизилась - на 15,3%, до 17,66 млрд долларов. Хотя чистая прибыль Tesla увеличилась до 7,93 млрд долларов (7,3 млрд евро), то есть на впечатляющие 115 %. Но этого удалось достичь в основном за счёт единовременной налоговой льготы в размере 5,75 млрд долларов.

Заглядывая в будущее, менеджмент компании Маска заявил, что 2024-й станет "сложным" годом для мировой автомобильной промышленности. Там даже спрогнозировали "существенное" падение рентабельности Tesla. Это побудило нескольких аналитиков с Уолл-стрит пересмотреть свои ожидания в отношении автопроизводителя, что привело к снижению котировок акций компании.

После публикации данных о прибыли акции Tesla упали на 12 %. Поэтому Илон Маск опустился на второй место в списке Forbes. 

Разительный контраст положения дел Бернара Арно и Илона Маска подчёркивает изменчивую природу богатства в современном мире бизнеса, где быстрые изменения могут произойти в считанные часы под влиянием рыночной конъюнктуры.

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