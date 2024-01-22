Илон Маск посетил Освенцим

By Euronews
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Бизнесмен и миллиардер Илон Маск прибыл в Польшу для участия в организованной Европейской еврейской ассоциацией конференции по проблеме антисемитизма.
Американский предприниматель Илон Маск посетил музей при бывшем нацистском концлагере Освенцим, где почтил память жертв Холокоста и заверил евреев в своей поддержке.
"Если бы тогда существовали соцсети, происходившее невозможно было бы скрыть", - заявил Маск.
Аналитики считают, что бизнесмен пытается улучшить свой имидж, а также дистанцироваться от обвинений в распространении антисемитизма на принадлежащей ему платформе X.
Маск прибыл в Польшу для участия в организованной Европейской еврейской ассоциацией конференции по проблеме антисемитизма.