Атаки в Красном море: новый виток подорожания неизбежен?

By Piero Cingari

Нападения хути в Красном море нарушили важнейшие торговые пути между Европой, Ближним Востоком и Азией. Эксперты опасаются возобновления инфляционного давления.

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Риски новых атак со стороны хуситов привели к тому, что крупные судоходные компании изменили маршруты во избежании Красного моря и Суэцкого канала; они все чаще предпочитают более длинный путь вокруг мыса Доброй Надежды. Решение, считают эксперты, приведет к скачку цен для конечных потребителей...

В начале января в ответ на нападения США и Великобритания нанесли авиаудары по десяткам целей хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден заявил, что удары будут продолжаться "по мере необходимости" для обеспечения безопасности международных торговых потоков. На этом фоне стоимость доставки товаров из Юго-Восточной Азии в Европу превысила 6000 долларов (5500 евро), что почти втрое больше, чем в декабре. Это создает риск нарушения цепочки поставок и роста потребительских цен.

Что означают перебои?

Суэцкий канал, через который проходит 18 % мировой торговли, сегодня под угрозой. Он имеет решающее значение для транзита около 20 % мировой нефти и 25 % мировой торговли СПГ (сжиженным природным газом). В торговле между Европой и Азией 40% оборота обычно также идет через Красное море, а альтернативный маршрут вокруг Африканского Рога несет почти миллион долларов (920 000 евро) дополнительных расходов на топливо в оба конца.

Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что геополитические конфликты, включая конфликты в Красном море и Суэцком канале, могут существенно замедлить восстановление мировой торговли в 2024 году.

Финансовый директор DP World Юврадж Нараян, выступая на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил: "Стоимость товаров в Европу из Азии будет значительно выше. Европейские потребители почувствуют это".

Эва Мантей, стратег по сырьевым товарам ING Group, отметила уязвимость европейского рынка, особенно в секторе СПГ. Велина Чакарова, аналитик в сфере геополитических стратегий, подчеркнула, что из-за атак в Красное море стоимость индийского экспорта уже выросла более чем в два раза.

Симоне Тальяпьетра, старший научный сотрудник Bruegel и профессор Миланского католического университета, предупредил о возможной региональной эскалации с участием Ирана, которая может привести к потрясениям в сфере поставок энергоносителей и еще больше осложнить усилия центральных банков по борьбе с инфляцией.

Торговля с Китаем и Европой под угрозой

Морские перевозки составляют основу торговых коридоров между Евросоюзом и Китаем, на них приходится 90 % торговли. Импорт из Китая в 2022 году составил 626 млрд евро, а экспорт - 230 млрд евро, согласно данным Евростата.

Крупнейшим импортером товаров из Китая среди стран-членов ЕС были Нидерланды - их импорт составил 138,8 млрд евро. За ними следуют Германия - 130 млрд евро и Италия - 57,5 млрд евро. Самая высокая доля Китая в импорте за пределы ЕС - 47,7 % - была у Чехии.

В тройку крупнейших экспортеров в Китай вошли Германия (106,85 млрд евро), Франция (23,7 млрд евро) и Нидерланды (18,7 млрд евро), при этом Германия имела самую высокую долю Китая в экспорте за пределы ЕС - 15,0 %.

Основными статьями импорта из Китая значились телекоммуникационное и электрическое оборудование, машины для автоматической обработки данных, неорганические соединения. Наиболее значительными категориями товаров, экспортируемых из ЕС в Китай, были машины и транспортные средства (52 %), за ними следуют другие промышленные товары (19 %) и химикаты (16 %).

Выводы

Новые инфляционные риски, возникшие в результате сбоев в Красном море, могут стать сигналом о возобновлении экономических проблем в Европе.

Как указывается в недавнем исследовании МВФ, цены на импорт отвечали за 40 % в структуре общего изменения европейской потребительской инфляции ва последние два года. Следовательно, повышенные расходы, связанные с импортом товаров из Азии, скорее всего, будут перенесены на конечных потребителей.

В ближайшие недели важно внимательно следить и за колебаниями цен на энергетические товары. Хотя на них приходится лишь 10 % расходов еврозоны, колебания цен в секторе могут оказать значительное влияние на общеевропейскую инфляцию.