21 евро за хот-дог: цены на рождественских рынках в Венгрии выросли

Венгры могут потерять возможность отдыхать на рождественских рынках у себя в стране. Цены на них стали слишком высокими.

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Холодной ночью в Будапеште посетители одного из самых известных в Европе рождественских рынков под открытым небом рассматривали прилавки с блюдами из местных продуктов и потягивали из бумажных стаканчиков горячий глинтвейн. На фасаде базилики Святого Стефана разворачивалось праздничное световое шоу.

Однако, несмотря на рождественское настроение, кризис стоимости жизни в стране означает, что многие венгры и туристы испытывают шок от цен на таких мероприятиях.

Миска фирменного венгерского супа-гуляша за 12 евро, голубцы за 17 евро, хот-дог с сосиской за 21 евро. Примерно такой порядок цен действует на оживленных площадях в столице Венгрии.

Венгры не могут позволить себе посетить город

В стране, где средняя заработная плата не превышает €830 после вычета налогов в месяц, из-за растущих цен некоторые венгры чувствуют, что цены на рынках не для них.

"Это не рассчитано на венгерские кошельки, — говорит Маргит Варга из города Печ на юге страны. — Цены просто нереальные, независимо от того, для туристов это или для венгров".

Цены на продукты на популярном рынке Advent Bazilika и на соседнем рынке на площади Вёрёшмарти вызвали волну обсуждений в местных СМИ в последние недели. Некоторые издания сравнили цены на них с рынками в богатой Вене, расположенной менее чем в трех часах езды на поезде, и обнаружили, что некоторые продукты в Будапеште стоят дороже.

Голубцы почти за €20 на рынке Advent Bazilika Denes Erdos/AP Photo

Эми Синдхар, 29-летняя посетительница из Лондона, сказала, что недавно побывала на рождественском рынке в немецком Кельне и обнаружила, что продукты на будапештском рынке "намного дороже".

"Атмосфера здесь замечательная, но цены на еду..., — сказала она, допивая стаканчик глинтвейна. — Я думаю, это позор для местных жителей. Когда есть такой красивый рынок, как этот, хочется, чтобы и местные могли туда ходить, и все туристы".

Инфляция в Венгрии

Хотя рождественские рынки, как правило, ориентированы на иностранных гостей, а цены на них часто выше из-за праздничной атмосферы, в Венгрии к росту цен приводят другие факторы.

По данным на сентябрь, экономика страны падала четыре квартала подряд, стремительно растущие цены мучают страну уже два года. На протяжении большей части 2023-го в Венгрии наблюдалась самая высокая инфляция среди 27 стран Европейского союза, достигавшая более 25 %.

Особенно резко выросли цены на продукты питания. По данным статистического управления ЕС Eurostat, в начале года цены на продовольствие в Венгрии выросли почти на 50% по сравнению с годом ранее. Хотя в последние месяцы темпы роста значительно замедлились, высокие цены сохраняются.

Лайош Хильд, пенсионер, посетивший в понедельник рынок Advent Bazilika, никак не может привыкнуть к тому, сколько стоит попробовать некоторые любимые рождественские продукты: "Когда я был ребенком и ходил покупать каштаны, я мог купить весь прилавок вместе с продавцом за четверть той цены, которую они стоят сейчас".

Посетители рынка Advent Bazilikaв Будапеште, 9 декабря 2023 Denes Erdos/AP Photo

Чтобы расширить выбор для небогатых посетителей, продавцы на обоих рождественских рынках Будапешта обязаны предлагать ежедневное меню за 1 500 форинтов (4,25 доллара). Чашка горячего глинтвейна стоит около 3,80 доллара.