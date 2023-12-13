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Закон о защите от иностранного вмешательства

Премьер-министр Венгрии
Премьер-министр Венгрии Авторское право Szilard Koszticsak/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
By Euronews
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Закон предусматривает создание надзорного органа с широкими полномочиями

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Парламент Венгрии принял закон «О защите национального суверенитета». Главная его задача, по заявлениям правящей партии — снизить риски зарубежного вмешательства в дела страны. Критики внутри и за рубежом отмечают схожесть положений документа с российским законом «Об иноагентах» и опасаются усиления гонений на инакомыслие в Венгрии.

Петер Креко, политолог:

«Текст настолько общий, что любая организация, имеющая своё мнение о политике и какие-либо международные связи, может попасть под его действие. Любого можно назвать нежелательным субъектом, угрожающим суверенитету».

Согласно закону, будет создан орган для мониторинга рисков вмешательства, с широкими следственными полномочиями. Законодатели из правящей партии отклонили запрос Комиссара Совета Европы по правам человека, предлагавшего запретить этому органу доступ к частной информации без третейского надзора.

Золтан Шипошедьи, Euronews:

«Закон о защите суверенитета принят, но мы до сих пор не знаем, от кого правительство хочет защитить Венгрию? Согласно букве закона, даже журналисты Euronews могут быть заклеймены как иностранные агенты».

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