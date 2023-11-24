Высокая инфляция опустошает кошельки россиян

By Euronews

Цены на товары и продукты питания в российских магазинах продолжают расти. Особенно от этого страдают представители уязвимых категорий населения. Пенсий и пособий не хватает на еду и оплату ЖКХ-услуг, сетуют многие.

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Полки московских супермаркетов полны овощей и фруктов, сыра и мясных продуктов. Но многие покупатели проходят мимо такого ассортимента, едва взглянув на ценники. Инфляция продолжает опустошать кошельки россиян.

Пытаясь взять её рост под контроль и стабилизировать курс рубля, Центральный банк России четыре раза повышал ключевую ставку по кредитам в этом году. Экономика страны переживает последствия войны в Украине и антироссийских санкций Запада.

В последний раз ЦБ поднимал ставку в октябре - на 200 базисных пунктов, до 15%. Причём в начале текущего года она была вдвое меньше. Представители главной организации, отвечающей за денежно-кредитную политику России, заявили, что обеспокоены ростом цен, который в годовом исчислении составляет около 12%. Банк также ухудшил свой прогноз по инфляции до примерно 7,5% в 2023 году и году следующем.

Хотя этот показатель и без того высок, не исключено, что его намеренно преуменьшают.

"Если говорить в процентном выражении, то, наверное, цены выросли на 25%. Это мясо, основные продукты - молочка, фрукты, овощи, колбаса. Мой муж без колбасы жить не может! Иногда я просто поражаюсь скачкам цен", - сетует жительница столицы, покупательница одного из местных супермаркетов по имени Роксана.

На вопрос о том, хватает ли ей пенсии на еду, покупательница Лилия Царькова ответила категорично: _"Конечно, нет. Мне помогают мои дети". "Иначе,_не знаю, как бы я платила за квартиру и еду", - добавила 70-летняя пенсионерка.

Данные Росстата, опубликованные 1 ноября, свидетельствуют о резком скачке цен на некоторые продукты питания по сравнению с 2022 годом: на капусту - на 74%, на апельсины - на 72%, на огурцы - на 47%.

Недавно Госдума одобрила бюджет на 2024-2026 годы, в котором заложена рекордная сумма на оборонные расходы. По словам российского финансового аналитика, работающего в Латвии, Максима Бланта, это предвещает дальнейший рост цен.

"Решить проблему инфляции в условиях, когда военно-промышленный комплекс получает неограниченное финансирование, когда всё, что они просят, им дают, когда доля этого ВПК в экономике растёт очень быстрыми темпами, просто невозможно", - сказал он в интервью The Associated Press.

Повышение ставок Центробанком приостановило падение российской национальной валюты. Сейчас его курс составляет около 88 рублей за доллар США (ранее он поднимался выше психологической планки в 100 рублей). Но до возвращения к котировкам, которые были летом 2022 года (60 рублям за американский доллар) явно далеко.

Высокой остаётся и стоимость импортных товаров, объёмы которых существенно сократились из-за введённых Евросоюзом и США санкций.