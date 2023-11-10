Мировой туризм восстановился и сменил предложение: слет WTM выявил новый вектор отрасли

На крупнейшем отраслевом мероприятии World Travel Market в Лондоне представители международного турсектора отметили рост и изменение спроса. Сегодняшние путешественники ищут новых впечатлений и берегут природу.

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Выставка World Travel Market в Лондоне - одно из ведущих мировых событий в сфере путешествий и туризма. Тысячи представителей сектора собрались в столице Великобритании для заключения контрактов и обсуждения путей развития индустрии путешествий в период ее активного восстановления после пандемии.

Адаптироваться и вырасти

По словам Дэйва Гуджера, директора группы Tourism Economics по Европе, Ближнему Востоку и Африке, сегодня турпоездки - на уровне, который лишь на 10% ниже 2019 года, который считается "пиковым".

Экономическая и геополитическая неопределенность, лето с жарой сильнее обычного, масштабные пожары во многих странах, в том числе в Греции, не помешали восстановлению туризма. Димитрис Франгакис, генеральный секретарь Греческой национальной турорганизации, убежден, что главной долгосрочной проблемой отрасли является климатический кризис. "Греция разработала до 2030 года конкретный план по достижению экологической устойчивости, преодолению последствий изменения климата и адаптации к новой реальности", - рассказал он.

Испанская Валенсия привлекает гостей своими пляжами, природными красотами и историей. За устойчивое развитие туризма город получил звание "Зеленой столицы Европы 2024". Карлос Мазон Гишот, президент регионального правительства, рассказал о работе на местах так: "Бывший исток реки превращен у нас сегодня в большую зеленую зону с прекрасным бульваром. Мы много работаем и над развитием общественного транспорта. Для нас очень важно использовать новые энерготехнологии - причем не год, а всю оставшуюся жизнь".

Крупнейшая отраслевая выставка - идеальный момент для сверки часов. Euronews

Лучше меньше, да лучше

После пандемии устойчивость в туризме предполагает и контроль над количеством путешественников в разных регионах мира. Так, Венеция планирует в следующем году ввести налог в 5 евро для гостей, приезжающих лишь на день.

Другие страны, например, Хорватия, также размышляют в этом направлении. Мартина Смек из национального турведомства считает, что пришло время принимать решения, которые позволят "сохранить страну такой, какой она является сегодня".

А в Таиланде решили ставить на качество туризма, а не на количество гостей. Страна стремится сократить число посетителей наиболее популярных объектов и развивать новые направления. Сирипакорн Чеавсамут, заместитель руководителя туруправления страны, уточняет: "Мы уделяем больше внимания тому, сколько туристы тратят в Таиланде. Еще нам важно рассредоточить потоки гостей по всей стране, налаживая связи с местным населением. Мы движемся в этом направлении".

Отпуск не спеша

Согласно исследованию, проведенному World Travel Market, миллениалы и поколение Z выбирают опыт и впечатления, составляя целые "списки желаний" касательно путешествий. Параллельно эксперты отмечают тенденцию к увеличению продолжительности пребывания гостей в новом месте.

Василь Жигало из World Travel Market связывает это с повышением экологической грамотности. "На наших глазах развивается так называемый медленный туризм, - поясняет он. - Люди реже ездят в отпуск, но, выехав, проводят больше времени на месте и ставят прежде всего на впечатления, а не на пляжный отдых".

Марокко - в числе стран, чья стратегия базируется именно на предложении опыта и впечатлений. Цель страны - привлечь к 2030-му 26 миллионов туристов в год, что почти вдвое больше, чем сегодня. Фатим-Захра Аммор, министр туризма, признает: "Люди хотят получить подлинный опыт, хотят соприкоснуться с природой, попробовать местную кухню и познакомиться с жителями.Еще они стремятся быть на свежем воздухе: совершать длительные прогулки, ходить в горы".

В ближайшие два года эксперты ожидают полного восстановление мировой индустрии путешествий и туризма. А еще - ее серьезных преобразований начиная уже с 2024 года.