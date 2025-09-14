РЕКЛАМА

Румыния сообщила о вторжении беспилотника в свое воздушное пространство, а Польша мобилизовала самолеты в ответ на новые атаки российских беспилотников прямо на границе с Украиной.

Министерство обороны Румынии сообщило в субботу,** что воздушное пространство страны было нарушено беспилотником во время российской атаки на инфраструктуру в соседней Украине. Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 , чтобы проследить за ситуацией после атак, говорится в заявлении министерства.

Самолеты "заметили беспилотник в национальном воздушном пространстве" и следили за ним, пока он не "исчез с радаров" в районе румынской деревни Килия-Вече, добавили в министерстве.

Министр обороны Ионут Мостеану сказал, что пилоты F-16 почти сбили беспилотник, так как он летел слишком низко, прежде чем покинуть национальное воздушное пространство в сторону Украины.

В Румынии, стране-члене Европейского союза и НАТО, с 650-километровой границей с Украиной, неоднократно наблюдала крушения фрагментов российских беспилотников на своей территории с тех пор, как Россия начала войну.

Зеленский предупреждает о своевременной реакции

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия намеренно расширяет операции с беспилотниками и что Запад должен ответить на это ужесточением санкций и более тесным сотрудничеством в области обороны. По его словам, последние вторжения беспилотников - это "очевидное продолжение войны со стороны России". "Российские военные точно знают, куда направляются их беспилотники и как долго они могут работать в воздухе".

Зеленский считает, что в ответ на это необходимо ввести новые санкции против России и создать систему коллективной обороны.

"Не ждите десятков "шахедов" и баллистических ракет, прежде чем принимать окончательные решения", - предупредил он, имея в виду беспилотники "Шахед" иранской разработки, используемые Россией.

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести значительные санкции против России как только все страны НАТО в первую очередь перестанут покупать российскую нефть.

Также в субботу Польша заявила, что она и ее союзники по НАТО развернули вертолеты и самолеты, когда российские беспилотники нанесли удар по Украине недалеко от ее границы.

Из-за угрозы беспилотников"польские и союзные самолеты работают в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли наивысшего уровня боевой готовности", - говорится в заявлении военного командования страны, размещенном в сети X.

Позже в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что режим повышенной готовности снят, но при этом предупредил: "Мы сохраняем бдительность".

Польша и страны-члены НАТО были подняты по тревоге после того, как Варшава заявила, что около 20 российских беспилотников вторглись в ее воздушное пространство в ночь со вторника на среду.

Хотя Россия отрицает, что ее действия направлены против Польши, несколько европейских стран, включая Францию, Германию и Швецию, активизировали свою поддержку защиты польского воздушного пространства в ответ на это.