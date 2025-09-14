Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Румыния объявила тревогу после того, как беспилотник нарушил воздушное пространство страны

Румыния - фото
Румыния - фото Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Foteini Doulgkeri и AP, The Guardian
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Польша и страны-члены НАТО были приведены в состояние боевой готовности после того, как Варшава заявила, что около 20 российских беспилотников вторглись в ее воздушное пространство в ночь со вторника на среду.

РЕКЛАМА

Румыния сообщила о вторжении беспилотника в свое воздушное пространство, а Польша мобилизовала самолеты в ответ на новые атаки российских беспилотников прямо на границе с Украиной.

Министерство обороны Румынии сообщило в субботу,** что воздушное пространство страны было нарушено беспилотником во время российской атаки на инфраструктуру в соседней Украине. Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 , чтобы проследить за ситуацией после атак, говорится в заявлении министерства.

Самолеты "заметили беспилотник в национальном воздушном пространстве" и следили за ним, пока он не "исчез с радаров" в районе румынской деревни Килия-Вече, добавили в министерстве.

Министр обороны Ионут Мостеану сказал, что пилоты F-16 почти сбили беспилотник, так как он летел слишком низко, прежде чем покинуть национальное воздушное пространство в сторону Украины.

В Румынии, стране-члене Европейского союза и НАТО, с 650-километровой границей с Украиной, неоднократно наблюдала крушения фрагментов российских беспилотников на своей территории с тех пор, как Россия начала войну.

Related

Зеленский предупреждает о своевременной реакции

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия намеренно расширяет операции с беспилотниками и что Запад должен ответить на это ужесточением санкций и более тесным сотрудничеством в области обороны. По его словам, последние вторжения беспилотников - это "очевидное продолжение войны со стороны России". "Российские военные точно знают, куда направляются их беспилотники и как долго они могут работать в воздухе".

Зеленский считает, что в ответ на это необходимо ввести новые санкции против России и создать систему коллективной обороны.

"Не ждите десятков "шахедов" и баллистических ракет, прежде чем принимать окончательные решения", - предупредил он, имея в виду беспилотники "Шахед" иранской разработки, используемые Россией.

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести значительные санкции против России как только все страны НАТО в первую очередь перестанут покупать российскую нефть.

Также в субботу Польша заявила, что она и ее союзники по НАТО развернули вертолеты и самолеты, когда российские беспилотники нанесли удар по Украине недалеко от ее границы.

Из-за угрозы беспилотников"польские и союзные самолеты работают в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли наивысшего уровня боевой готовности", - говорится в заявлении военного командования страны, размещенном в сети X.

Позже в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что режим повышенной готовности снят, но при этом предупредил: "Мы сохраняем бдительность".

Польша и страны-члены НАТО были подняты по тревоге после того, как Варшава заявила, что около 20 российских беспилотников вторглись в ее воздушное пространство в ночь со вторника на среду.

Хотя Россия отрицает, что ее действия направлены против Польши, несколько европейских стран, включая Францию, Германию и Швецию, активизировали свою поддержку защиты польского воздушного пространства в ответ на это.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Украина нанесла удар по одному из крупнейших российских НПЗ

Трамп введет санкции против Москвы, когда страны НАТО откажутся от покупки российской нефти

"Запад-2025": Россия и Беларусь начали совместные учения у границ НАТО