РЕКЛАМА

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершит редкую поездку за границу на следующей неделе - для участия в военном параде в китайской столице. Об этом сообщили в четверг северокорейские и китайские государственные СМИ со ссылкой на помощника министра иностранных дел Хун Лэя.

В среду Китай проведет торжественный парад в Пекине по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

В нем примут участие 26 иностранных лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, сообщило китайское официальное агентство Синьхуа.

"Визит президента России Владимира Путина в Китай для участия в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне", - заявил Хун Лэй.

В преддверии парада Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Приезд лидеров США и крупных западноевропейских стран в Пекин не ожидается, отчасти из-за их разногласий с Путиным по поводу войны в Украине.

Церемония парада продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства. Китайские власти проводят подобные мероприятия на центральной площади Тяньаньмэнь с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз такое событие, в котором участвовали порядка 15 тыс. человек, состоялось 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины образования народной республики.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин наблюдают за парадом, посвященным 70-летию победы во Второй мировой войне, у ворот Тяньаньмэнь в Ng Han Guan/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Северная Корея тянется к Китаю?

Государственное информационное агентство Северной Кореи подтвердило, что Ким посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины окончания войны. Оно не привело никаких других подробностей, в том числе о том, когда Ким вылетит из Северной Кореи и как долго пробудет в Китае.

Если поездка Кима в Китай состоится, она станет для него первой с 2019 года.

Пытаясь выйти из дипломатической изоляции, северокорейский лидер в последнее время стремится расширить отношения со странами, противостоящими Вашингтону. Он отверг усилия США и Южной Кореи по возобновлению дипломатический шагов, направленных на разрядку ядерной программы Севера, которые сошли на нет в 2019 году после провала саммита с Трампом во время его первого срока.

Китай долгое время был крупнейшим торговым партнером Северной Кореи и основным поставщиком помощи, но в последние годы в их отношениях возникли вопросы.

Северная Корея сосредоточилась на расширении сотрудничества с Россией, направляя войска и поставляя боеприпасы для поддержки войны против Украины. Однако многие наблюдатели считают, что КНДР намерена предпринять шаги по улучшению связей с Китаем.

В 2023 году около 97% внешней торговли Северной Кореи приходилось на Китай, а 1,2% - на Россию.

КНДР также стала более активно участвовать в международных делах за пределами Корейского полуострова, делая заявления по конфликтам на Ближнем Востоке и вопросам, связанным с Тайваньским проливом.