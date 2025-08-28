Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Путин и Ким Чен Ын примут участие в военном параде в Пекине на следующей неделе

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время церемонии подписания соглашения о новом партнерстве в Пхеньяне, 19 июня 2024 года.
Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время церемонии подписания соглашения о новом партнерстве в Пхеньяне, 19 июня 2024 года. Авторское право  Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Авторское право Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
By Emma De Ruiter
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Власти Китая проведут на следующей неделе торжественный военный парад по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Туда собираются Путин, Лукашенко и Ким Чен Ын. Участие западных лидеров не ожидается

РЕКЛАМА

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершит редкую поездку за границу на следующей неделе - для участия в военном параде в китайской столице. Об этом сообщили в четверг северокорейские и китайские государственные СМИ со ссылкой на помощника министра иностранных дел Хун Лэя.

В среду Китай проведет торжественный парад в Пекине по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

В нем примут участие 26 иностранных лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, сообщило китайское официальное агентство Синьхуа.

"Визит президента России Владимира Путина в Китай для участия в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне", - заявил Хун Лэй.

В преддверии парада Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Приезд лидеров США и крупных западноевропейских стран в Пекин не ожидается, отчасти из-за их разногласий с Путиным по поводу войны в Украине.

Церемония парада продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства. Китайские власти проводят подобные мероприятия на центральной площади Тяньаньмэнь с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз такое событие, в котором участвовали порядка 15 тыс. человек, состоялось 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины образования народной республики. 

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин наблюдают за парадом, посвященным 70-летию победы во Второй мировой войне, у ворот Тяньаньмэнь в
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин наблюдают за парадом, посвященным 70-летию победы во Второй мировой войне, у ворот Тяньаньмэнь в Ng Han Guan/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Северная Корея тянется к Китаю?

Государственное информационное агентство Северной Кореи подтвердило, что Ким посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины окончания войны. Оно не привело никаких других подробностей, в том числе о том, когда Ким вылетит из Северной Кореи и как долго пробудет в Китае.

Если поездка Кима в Китай состоится, она станет для него первой с 2019 года.

Пытаясь выйти из дипломатической изоляции, северокорейский лидер в последнее время стремится расширить отношения со странами, противостоящими Вашингтону. Он отверг усилия США и Южной Кореи по возобновлению дипломатический шагов, направленных на разрядку ядерной программы Севера, которые сошли на нет в 2019 году после провала саммита с Трампом во время его первого срока.

Китай долгое время был крупнейшим торговым партнером Северной Кореи и основным поставщиком помощи, но в последние годы в их отношениях возникли вопросы.

Северная Корея сосредоточилась на расширении сотрудничества с Россией, направляя войска и поставляя боеприпасы для поддержки войны против Украины. Однако многие наблюдатели считают, что КНДР намерена предпринять шаги по улучшению связей с Китаем.

В 2023 году около 97% внешней торговли Северной Кореи приходилось на Китай, а 1,2% - на Россию.

КНДР также стала более активно участвовать в международных делах за пределами Корейского полуострова, делая заявления по конфликтам на Ближнем Востоке и вопросам, связанным с Тайваньским проливом.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Макрон, Мерц и Туск отправились в Молдавию на День независимости

Война в Украине: новые российские удары и подготовка переговоров

Арестованный украинец, вероятно, руководил диверсией на "Северном потоке": был ли Киев причастен к этому?