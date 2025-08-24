Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
SpaceX запускает 50-й космический корабль Dragon к МКС для пополнения запасов NASA

На этом снимке, предоставленном компанией Space X, видно, как ракета Space X с мини-шаттлом Космических сил США готовится к запуску в рамках секретной миссии, среда, 20 августа 2025 года, на мысе Кейп-Кейп.
На этом снимке, предоставленном компанией Space X, видно, как ракета Space X с мини-шаттлом Космических сил США готовится к запуску в рамках секретной миссии, среда, 20 августа 2025 года, на мысе Кейп-Кейп. Авторское право  AP/AP
Авторское право AP/AP
By Jerry Fisayo-Bambi
Опубликовано Последние обновления
Воскресный запуск станет 50-м посещением Международной космической станции космическим кораблем Dragon компании SpaceX; впервые он был осуществлен в мае 2012 года для демонстрации пополнения запасов.

В воскресенье с мыса Канаверал во Флориде компания SpaceX в 50-й раз осуществила запуск космического корабля Dragon с коммерческим грузом (CRS-33) к Международной космической станции.

После отделения первая ступень приземлилась на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas, находящийся в Атлантическом океане.

По словам представителей SpaceX, ожидается, что космический корабль Dragon пристыкуется к МКС в понедельник в автономном режиме после примерно 28-часового полета.

CRS-33 доставит 5000 фунтов (2268 кг) продовольствия, материалов и экспериментов астронавтам на борту Международной космической станции, но, по словам представителей SpaceX, эта миссия выходит за рамки простого пополнения запасов.

В ходе миссии будет проведено около 50 различных научных исследований, имеющих большое значение для будущего освоения космоса человеком.

"Эта исследовательская группа проверяет гипотезу о том, что блокирование определенного белка в организме, который, как известно, способствует потере костной массы или изменению здоровья костей, может помочь уменьшить общую потерю костной массы, которую астронавты испытывают в космосе", - сказала Хайди Пэррис, помощник научного сотрудника программы МКС.

Воскресный запуск ознаменовал собой юбилей визитов космического корабля SpaceX Dragon на космическую станцию; первый раз он был осуществлен в мае 2012 года для демонстрации пополнения запасов.

В сентябре космический корабль Dragon будет использован для пополнения запасов космической станции. По словам Билла Спетча, менеджера по интеграции операций в рамках программы МКС, это будет связано с изменением высоты полета космической станции.

"Несколько лет назад NASA заключило контракт со SpaceX на обеспечение возможности разгона космической станции. Как вы знаете, высота космической станции медленно уменьшается со временем из-за тонкого слоя атмосферы, который все еще находится на нашей высоте", - сказал Спетч.

Ожидается, что космический корабль Dragon вернется на Землю не раньше декабря.

Видеомонтаж • Jerry Fisayo-Bambi

Дополнительные источники • AP

