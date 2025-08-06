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Франция: арестован прикуривший от вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Париже

ФАЙЛ: Могила Неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже, Франция, понедельник, 11 ноября 2024 г.
ФАЙЛ: Могила Неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже, Франция, понедельник, 11 ноября 2024 г. Авторское право  Ludovic Marin/AP
Авторское право Ludovic Marin/AP
By Kieran Guilbert
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На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина прикуривает сигарету у Могилы Неизвестного Солдата в Париже, а затем спокойно уходит.

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По словам министра внутренних дел Франции, арестован человек, осквернивший знаменитый военный мемориал в Париже.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина наклоняется, чтобы прикурить сигарету от вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой, а затем уходит.

Инцидент произошел в понедельник вечером, а во вторник днем мужчина был арестован, сообщает полиция. Личность предполагаемого преступника не разглашается.

По данным газеты Le Figaro, подозреваемый - бездомный гражданин Марокко, законно проживающий во Франции до октября 2025 года. Он хорошо известен полиции, на его счету 21 запись в личном деле, включая угон автомобилей, вандализм, насилие и публичные оскорбления по расовому признаку.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что этот поступок был "непристойным и жалким".

"Мужчина, осквернивший Могилу Неизвестного Солдата, прикурив сигарету от пламени мемориала, был арестован в Париже за надругательство над местом захоронения, могилой, урной или памятником, воздвигнутым в память о погибших. Он был взят под стражу и признался в содеянном", — написал Ретайо во вторник в сети X.

Мемориал, впервые открытый в 1920 году, хранит останки солдата, погибшего в Первой мировой войне, и служит памятником всем погибшим на войне во Франции.

Министр по делам ветеранов и памяти Франции Патрисия Мираллес заявила, что подает заявление в прокуратуру Парижа по поводу инцидента.

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"Это пламя не зажигает сигарету, оно горит во имя жертв миллионов наших солдат", - написала Мираллес в сети X.

"Это оскорбление наших мертвых, нашей истории и нашей нации. Вы не можете высмеивать французскую память и оставаться безнаказанными".

Видео инцидента было снято туристкой из Латвии и впервые размещено в TikTok, сообщает газета Le Figaro. Женщина рассказала изданию, что мужчина не выглядел пьяным и, похоже, полностью отдавал себе отчет в своих действиях, и даже, по ее словам, гордился содеянным.

Euronews не смог провести независимую проверку видеозаписи.

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