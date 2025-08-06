Тысячи израильтян покидают родину и переезжают в Грецию, на Кипр или в Португалию

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За последний год десятки тысяч израильтян приняли решение покинуть свои дома в Израиле, чтобы спастись от войны. Некоторые эмигранты таким образом демонстрируют еще и свое несогласие с политикой израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Синтия вместе с мужем и детьми уехала из Израиля и поселилась в Афинах.

"Главной причиной такого решения - мои дети. Они заслуживают нормального детства, как и все остальные дети в мире. Я не хочу, чтобы они беспокоились о войне, спрашивали, есть ли у нас безопасная комната, не будут ли нас бомбить, и слышали сирены", - говорит израильский инженер.

Более 10 тысяч израильтян переехали в Грецию, еще десятки тысяч - на Кипр и в Португалию.

Журналист Изар Берри говорит, что в Израиле больше нет демократии, а воинствующее правительство Биньямина Нетаньяху вынудило его покинуть Галилею.

"Я участвовал во всех демонстрациях за последние два-три года. Но это не помогло. Ничто не останавливает их логику. Я надеюсь, что в какой-то момент конфликт будет разрешен и будут найдены компромиссы", - сказал Берри.

В Израиле у транспортных компаний много работы. Гендиректор одной из них, расположенной в порту Ашдода, говорит, что впервые за 30 лет столкнулся с таким массовым отъездом.

Согласно официальным данным, более 82 тысяч израильтян эмигрировали из страны в 2024 году. Многие из них переехали в Грецию, на Кипр и в Португалию, предварительно продав свою недвижимость.