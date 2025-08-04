Ультраправый израильский министр Бен-Гвир помолился у Аль-Аксы после публикации ХАМАС видео с заложниками

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Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в воскресенье посетил для молитвы самое чувствительное святое место Иерусалима - комплекс Аль-Акса, вызвав волну осуждения в регионе и опасения дальнейшей эскалации напряженности.

Провокационный шаг был предпринят на фоне продолжающихся израильских атак в секторе Газа, где, по данным местного минздрава, в воскресенье были убиты по меньшей мере 33 палестинца, направлявшихся в пункты раздачи помощи, а также на фоне критики со стороны мировой общественности по поводу того, что Израиль создает в осажденном анклаве условия фактического голода.

Визит Бен-Гвира в комплекс на холме грозит еще больше ослабить усилия международных посредников, таких как Катар и Египет, по прекращению почти двухлетнего военного наступления Израиля на Газу.

Эта территория, которую евреи называют "Храмовой горой", является самым святым местом в иудаизме и, как считается, домом для древних библейских храмов. Мусульмане же называют это место "Благородным святилищем", где сегодня находится мечеть Аль-Акса, третья по значимости святыня ислама.

Посещение израильскими официальными лицами этого места считается провокацией во всем арабском и мусульманском мире. Открытая молитва на территории храма нарушает давний статус-кво.

Евреям разрешено посещать священный комплекс, но молиться там запрещено, и израильские войска и полиция призваны следить за этим. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что после визита Бен-Гвира Израиль не будет менять нормы, регулирующие это место.

Ультраправый министр посетил это место после того, как ХАМАС опубликовал видео с изможденными израильскими заложниками Эвьятаром Давидом и Ромом Браславски. Кадры с ними вызвали бурю негодования в Израиле и усиление давления на правительство Нетаньяху с требованием заключения сделки по возвращению оставшихся заложников.

Семьи заложников протестуют, требуя их освобождения из плена ХАМАС, на площади, известной как площадь заложников, в Тель-Авиве, Израиль, суббота, 2 августа 2025 г. Ariel Schalit/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Около 50 заложников все еще находятся в плену у ХАМАС в Газе, 20 из них, как считается, живы. Они были захвачены после того, как 7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на юг Израиля, в результате которого погибли 1200 человек.

Израиль запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о заложниках, которое состоится во вторник.

"Они не хотят договариваться", - сказал Нетаньяху о ХАМАС. "Они хотят сломить нас, используя эти ужасные видео".

Его канцелярия заявила, что обратилась к Красному Кресту с просьбой о содействии в обеспечении заложников едой и медицинской помощью. Международный комитет Красного Креста заявил, что "потрясен ужасающими видео" и призвал предоставить доступ к заложникам.

Военное крыло ХАМАС заявило, что готово откликнуться на просьбы Красного Креста о доставке продовольствия заложникам, если в Газе будут открыты гуманитарные коридоры на "регулярной и постоянной основе".

Бен-Гвир призвал Израиль официально аннексировать сектор Газа и вновь заявил о своем желании изгнать палестинцев с этой территории.

По его словам, видео, на котором 24-летний Эвьятар Давид запечатлен в тускло освещенном туннеле, - это попытка оказать давление на Израиль и усилить критику в его адрес со стороны мировой общественности, чтобы заставить его заключить сделку, против которой он выступает, вместо этого одобряя дальнейшие атаки на Газу.

Его визит осудили палестинские лидеры, а также Иордания - хранительница мечети Аль-Акса, Саудовская Аравия и Турция. Вскоре после этого повстанцы-хуситы в Йемене выпустили по Израилю три беспилотника, которые, по словам Израиля, были перехвачены.

Предыдущие визиты Бен-Гвира в святое место вызвали вспышку насилия, приведшую к 11-дневной войне с ХАМАС в 2021 году.

Насилие вокруг пунктов раздачи продовольствия в Газе продолжается

Представители здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, сообщают, что в воскресенье израильские войска убили 33 палестинца на пути к пунктам раздачи помощи. Очевидцы говорят, что израильские войска открыли огонь, когда толпы палестинцев устремились к пунктам раздачи помощи.

Свидетель Юсеф Абед рассказал, что попал под беспорядочный огонь и увидел по меньшей мере трех человек, истекающих кровью на земле. "Я не мог остановиться и помочь им из-за пуль", - сказал он.

Две больницы в южной и центральной частях Газы сообщили, что получили тела с маршрутов, ведущих к пунктам оказания помощи Гуманитарного фонда Газы (ГФГ), поддерживаемого Израилем и США.

Три палестинских очевидца сказали, что видели, как солдаты открыли огонь на маршрутах, которые находятся в военных зонах.

Израильские военные заявили, что им ничего не известно о жертвах в результате обстрела пунктов раздачи помощи. Медиа-служба ГФГ заявила, что обстрелов "вблизи или на наших объектах не было".

По данным Организации Объединенных Наций, с 27 мая по 31 июля вблизи объектов ГФГ было убито 859 человек, сотни других были убиты на маршрутах продовольственных конвоев под эгидой ООН.

Ребенок в рубашке, испачканной ненастоящей кровью, принимает участие в демонстрации в поддержку палестинцев в Газе, Наблус, Западный берег, воскресенье, 3 августа 2025 Majdi Mohammed/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

ГФГ утверждает, что его вооруженные подрядчики использовали только перцовые баллончики или делали предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить смертоносное скопление людей. ЦАХАЛ заявляет, что делает только предупредительные выстрелы. Обе стороны утверждают, что число погибших преувеличено.

Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, утверждает, что на данный момент от недоедания умерли 93 ребенка и 82 взрослых.

ООН заявляет, что для удовлетворения потребностей двухмиллионного населения Газы ежедневно требуется 500-600 грузовиков с гуманитарной помощью, но лишь малая часть этих грузов поступает в анклав, что она называет рукотворной гуманитарной катастрофой.

Смертельные случаи, связанные с недоеданием, не включены в подсчет военных потерь минздрава Газы.

По его данным, число погибших в результате израильских атак в Газе приближается к 61 000. В цифрах не проводится различие между жертвами среди гражданского населения и боевиков, но ООН утверждает, что, по ее данным, более двух третей погибших - женщины и дети.