Литва просит НАТО о поддержке ПВО после инцидентов с российскими беспилотниками

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Литва обратилась к НАТО с просьбой помочь укрепить ее противовоздушную оборону после того, как выяснилось, что в прошлом месяце два российских военных беспилотника залетели на ее территорию из Беларуси.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил в среду, что он говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить "региональную безопасность и недавние инциденты с беспилотниками в Литве".

В этом разговоре они "согласилась с необходимостью немедленных шагов по укреплению возможностей противовоздушной обороны на фронтах НАТО", - написал Будрис в сообщении на сайте X.

Ранее на этой неделе Литва заявила, что 28 июля на территорию страны проник беспилотник.

Министр обороны Довиле Шакалине заявила, что беспилотник, скорее всего, был направлен Россией в сторону Киева, но был дезориентирован оборонительными сооружениями Украины и непреднамеренно зашел на территорию Литвы.

По словам генерального прокурора страны Ниды Грунскиене, беспилотник, который был найден на военном полигоне спустя несколько дней, был оснащен взрывчаткой.

Власти идентифицировали его как российский беспилотник "Герань-2", который обычно используется в качестве приманки при ударах Москвы по Украине, сообщают местные СМИ.

Кроме того, министерство иностранных дел Литвы заявило в начале месяца, что потребовало от Минска объяснений по поводу "незаконного ввода многоцелевого беспилотного летательного аппарата "Герань" российского производства в воздушное пространство Литвы из Беларуси 10 июля".

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"Эти повторяющиеся инциденты являются тревожным признаком распространения агрессии России против Украины на территорию НАТО", - заявил Кястутис Будрис.

"Противовоздушная оборона жизненно важна для безопасности союзников. Обеспечение безопасности восточного фланга НАТО должно оставаться главным приоритетом для Альянса".

Литва, являющаяся членом НАТО и ЕС, граничит с Калининградским эксклавом России и Беларусью, поддерживающей Москву.

В январе прибалтийская страна заявила, что со следующего года увеличит свои расходы на оборону до 5-6 % ВВП с чуть более 3%, которые она тратит в настоящее время.

Таким образом, она стала первой страной НАТО, поклявшейся достичь нового целевого показателя в 5%, которого давно требует президент США Дональд Трамп.

Последствия российского удара по Запорожской области, 6 августа 2025 года AP/AP

В последние месяцы Россия усилила удары по украинским городам, игнорируя призывы западных лидеров, таких как Трамп, прекратить удары по гражданским районам в ходе чем трехлетнего полномасштабного вторжения в Украину.

Помимо Литвы, другие страны восточного фланга НАТО, такие как Румыния, Польша и Латвия, сообщили о таких инцидентах, как нарушение российскими беспилотниками их воздушного пространства и ракетные обстрелы вблизи их соответствующих границ с Украиной.

Обращение Литвы в НАТО произошло на фоне отставки литовского правительства после решения премьер-министра Гинтаутаса Палюкаса покинуть должность в связи с рядом обвинений в коррупции.

Президент Гитанас Науседа назначил министра финансов Римантаса Шаджюса исполняющим обязанности премьер-министра. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до приведения к присяге нового кабинета.