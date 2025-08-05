Столь масштабные репатриации могут дестабилизировать хрупкую ситуацию в Афганистане, где в 2021 году к власти пришло правительство талибов.
Власти Пакистана возобновили принудительную депортацию афганских беженцев после того, как федеральное правительство отказалось продлить срок их пребывания в стране, сообщили в понедельник официальные лица.
Это решение затрагивает около 1,4 миллиона афганцев, имеющих карточки с подтверждением регистрации (PoR), чей легальный статус истек в конце июня.
Многие из них надеялись получить отсрочку на один год, чтобы уладить личные дела, например, продать имущество или завершить бизнес, прежде чем вернуться в Афганистан.
Помимо владельцев карт PoR, около 800 000 афганцев имеют карты гражданина Афганистана.
По данным полиции, они также проживают в стране нелегально и задерживаются перед депортацией в восточном Пенджабе, юго-западном Белуджистане и южной провинции Синд.
Решение, принятое в понедельник, вызвало критику со стороны Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
По меньшей мере 1,2 миллиона афганских граждан были вынуждены вернуться из Ирана и Пакистана в этом году, согласно июньскому докладу, опубликованному УВКБ ООН.
Столь масштабные репатриации могут дестабилизировать хрупкую ситуацию в Афганистане, где в 2021 году к власти пришло правительство талибов.
В правительственном уведомлении от 31 июля подтверждается решение Пакистана о репатриации всех граждан Афганистана, имеющих просроченные карты PoR.
В нем говорится, что афганцы без действительных паспортов и пакистанских виз находятся в стране нелегально и должны вернуться на родину в соответствии с местными иммиграционными законами.
Полиция по всему Пакистану задерживает афганцев, чтобы доставить их к пограничным переходам, по словам двух представителей правительства и служб безопасности, которые говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права выступать публично.
Они сказали, что массовых арестов нет, а полиции велено ходить по домам и проводить выборочные проверки, чтобы задерживать иностранцев, живущих в стране нелегально.
"Да, афганских беженцев, живущих в Пакистане нелегально, отправляют обратно достойным образом", - сказал Шакил Хан, уполномоченный по делам афганских беженцев в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.
По его словам, последняя операция - самый значительный шаг, предпринятый по приказу федерального правительства в Исламабаде.
35-летний гражданин Афганистана Рехмат Уллах сказал, что его семья переехала в северо-западный город Пешавар в Пакистане несколько десятилетий назад и теперь готовится к возвращению домой.
"У меня пятеро детей, и я беспокоюсь о том, что они не смогут получить образование", - сказал он. "Я родился здесь, мои дети родились здесь, и теперь мы возвращаемся".
За последние четыре десятилетия миллионы людей бежали в Пакистан, спасаясь от войны, политического хаоса и экономических трудностей в Афганистане.
Возобновление депортации следует за общенациональной репрессией, начатой в 2023 году и направленной против иностранцев, незаконно проживающих в Пакистане.
Министерство внутренних дел, курирующее эту кампанию, пока не комментирует ситуацию.
Кайзер Хан Африди, представитель Агентства ООН по делам беженцев, выразил глубокую озабоченность действиями правительства.
"Отправка людей обратно таким образом равносильна высылке и нарушению международных обязательств государства", - говорится в заявлении Африди, который призвал Пакистан принять "гуманный подход для обеспечения добровольного, постепенного и достойного возвращения афганцев".
"Такое массовое и поспешное возвращение может поставить под угрозу жизнь и свободу афганских беженцев, а также создать риск нестабильности не только в Афганистане, но и во всем регионе".