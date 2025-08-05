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Власти Пакистана возобновили принудительную депортацию афганских беженцев после того, как федеральное правительство отказалось продлить срок их пребывания в стране, сообщили в понедельник официальные лица.

Это решение затрагивает около 1,4 миллиона афганцев, имеющих карточки с подтверждением регистрации (PoR), чей легальный статус истек в конце июня.

Многие из них надеялись получить отсрочку на один год, чтобы уладить личные дела, например, продать имущество или завершить бизнес, прежде чем вернуться в Афганистан.

Помимо владельцев карт PoR, около 800 000 афганцев имеют карты гражданина Афганистана.

По данным полиции, они также проживают в стране нелегально и задерживаются перед депортацией в восточном Пенджабе, юго-западном Белуджистане и южной провинции Синд.

Репатриированные афганские беженцы прибывают в лагерь после пересечения пакистано-афганской границы в Торхаме, 31 мая 2025 г. AP Photo

Решение, принятое в понедельник, вызвало критику со стороны Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

По меньшей мере 1,2 миллиона афганских граждан были вынуждены вернуться из Ирана и Пакистана в этом году, согласно июньскому докладу, опубликованному УВКБ ООН.

Столь масштабные репатриации могут дестабилизировать хрупкую ситуацию в Афганистане, где в 2021 году к власти пришло правительство талибов.

В правительственном уведомлении от 31 июля подтверждается решение Пакистана о репатриации всех граждан Афганистана, имеющих просроченные карты PoR.

В нем говорится, что афганцы без действительных паспортов и пакистанских виз находятся в стране нелегально и должны вернуться на родину в соответствии с местными иммиграционными законами.

Полиция по всему Пакистану задерживает афганцев, чтобы доставить их к пограничным переходам, по словам двух представителей правительства и служб безопасности, которые говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права выступать публично.

Боец «Талибана» стоит на холме, откуда открывается вид на лагерь для афганских беженцев, репатриированных из Пакистана, в Торхаме, 31 мая 2025 года. AP Photo

Они сказали, что массовых арестов нет, а полиции велено ходить по домам и проводить выборочные проверки, чтобы задерживать иностранцев, живущих в стране нелегально.

"Да, афганских беженцев, живущих в Пакистане нелегально, отправляют обратно достойным образом", - сказал Шакил Хан, уполномоченный по делам афганских беженцев в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

По его словам, последняя операция - самый значительный шаг, предпринятый по приказу федерального правительства в Исламабаде.

35-летний гражданин Афганистана Рехмат Уллах сказал, что его семья переехала в северо-западный город Пешавар в Пакистане несколько десятилетий назад и теперь готовится к возвращению домой.

"У меня пятеро детей, и я беспокоюсь о том, что они не смогут получить образование", - сказал он. "Я родился здесь, мои дети родились здесь, и теперь мы возвращаемся".

За последние четыре десятилетия миллионы людей бежали в Пакистан, спасаясь от войны, политического хаоса и экономических трудностей в Афганистане.

Возобновление депортации следует за общенациональной репрессией, начатой в 2023 году и направленной против иностранцев, незаконно проживающих в Пакистане.

Министерство внутренних дел, курирующее эту кампанию, пока не комментирует ситуацию.

Афганские беженцы готовятся отправиться домой из транзитного пункта в Чамане, 9 апреля 2025 г. AP Photo

Кайзер Хан Африди, представитель Агентства ООН по делам беженцев, выразил глубокую озабоченность действиями правительства.

"Отправка людей обратно таким образом равносильна высылке и нарушению международных обязательств государства", - говорится в заявлении Африди, который призвал Пакистан принять "гуманный подход для обеспечения добровольного, постепенного и достойного возвращения афганцев".

"Такое массовое и поспешное возвращение может поставить под угрозу жизнь и свободу афганских беженцев, а также создать риск нестабильности не только в Афганистане, но и во всем регионе".