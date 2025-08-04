Западные лидеры заявили об "отвратительной жестокости" ХАМАС после публикаций видео с заложниками

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Западные лидеры выразили возмущение в связи с недавно опубликованными видеозаписями, на которых два израильских заложника в Газе, захваченных радикальной исламистской группировкой ХАМАС, выглядят истощенными и подавленными.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что "изображения заложников, выставленных для пропаганды, отвратительны", и повторил призыв Великобритании к их "безусловному" освобождению.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал видеозаписи отражением "отвратительной жестокости" ХАМАС и подчеркнул, что Франция продолжает бороться за освобождение заложников, прекращение огня и расширение гуманитарного доступа.

"Абсолютным приоритетом для Франции является немедленное освобождение всех заложников", - сказал Макрон. Он также заявил, что в рамках предложенного им "политического видения" решения о двух государствах, "мы требуем полной демилитаризации ХАМАС, его полного исключения из любой формы управления и признания Израиля Палестиной".

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он "потрясен", и повторил, что освобождение всех заложников должно предшествовать любому соглашению о прекращении огня. "Израиль не будет отвечать цинизмом на цинизм ХАМАС и должен продолжать оказывать гуманитарную помощь", - добавил Мерц.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул, который в пятницу вернулся из поездки в Израиль и на палестинские территории, также заявил, что потрясен "вероломством мучителей" заложников.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас назвала эти кадры "ужасающими и раскрывающими варварство ХАМАС", призвав освободить "всех заложников... немедленно и безоговорочно".

На видео, опубликованных в четверг экстремистскими группировками ХАМАС и "Исламский джихад", 21-летний Рома Браславский и 24-летний Эвьятар Давид заметно ослаблены и находятся в тяжелом состоянии. Оба были похищены с музыкального фестиваля Nova 7 октября 2023 года во время нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля.

На видео Браславский, плача, говорит, что съел всего "три крошки фалафеля" и не может стоять. Давид, также заметно истощенный, был снят на видео, копая, по его словам, собственную могилу. Его родственники обвинили ХАМАС в намеренном голодании.

"Я не ел несколько дней... Я едва получал питьевую воду", - сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал семьям заложников, что усилия по их освобождению "будут продолжаться постоянно и неустанно".

В воскресенье он также призвал Международный комитет Красного Креста (МККК) вмешаться и обеспечить продовольствием и медицинской помощью тех, кто все еще находится в плену.

МККК заявил, что "потрясен" кадрами, которые он назвал "ярким свидетельством опасных для жизни условий", в которых находятся заложники. Организация вновь призвала немедленно предоставить доступ к заложникам, чтобы оценить их состояние, оказать помощь и наладить контакт с их семьями.

В выходные в Тель-Авиве прошла акция протеста, возглавляемая семьями заложников. Выступая на митинге, семьи Браславского и Давида потребовали принятия срочных мер: "Все должны выбраться из ада, немедленно".

"Им удалось сломать Рому. О нем там просто забыли", - говорится в заявлении семьи Браславского, обращенном непосредственно к лидерам Израиля и США.

Военное крыло ХАМАС, "Бригады Аль-Кассама", отрицает, что намеренно морит пленников голодом, утверждая, что заложники получают ту же еду, что и бойцы и гражданские лица в условиях гуманитарного кризиса в Газе.

Группировка заявила, что "положительно отреагирует" на доставку помощи Красным Крестом, если будут открыты гуманитарные коридоры и приостановлены авиаудары на время доставки, сообщают новостные источники.

По имеющейся информации, в Газе остаются 49 заложников, 27 из которых, предположительно, погибли.