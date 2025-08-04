В Испании ликвидирована сеть, переправлявшая мигрантов в Великобританию и Канаду по поддельным паспортам

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Сотрудники Национальной полиции в сотрудничестве с Европолом ликвидировали международную преступную организацию, занимавшуюся незаконным ввозом йеменских мигрантов в Великобританию и Канаду с использованием поддельных паспортов и документов.

В результате операции 11 человек арестованы, включая лидера организации, проведены три обыска в городах Мадрид, Сантонья и Торрелавега, где были изъяты десять мобильных телефонов, поддельный паспорт и различные документы, связанные с бронированием поездок. По данным полиции, сеть способствовала по меньшей мере 40 попыткам нелегальной иммиграции, получая прибыль до 3 000 евро на человека.

Как действовала сеть: карточки беженцев и поддельные паспорта

Действие сети начиналось с получения греческих удостоверений беженца, которые позволяли мигрантам легально путешествовать в другие европейские аэропорты. После международного транзита один из членов сети выдавал мигранту действительный посадочный талон и поддельный паспорт, по которому он пытался сесть на рейс в Канаду или Великобританию.

Бронированием билетов и рейсов занимался главарь, который координировал весь процесс. Расследование началось в сентябре 2024 года по наводке Агентства пограничных служб Канады (CBSA) после выявления нескольких случаев, когда граждане Йемена пытались въехать в страну по поддельным документам из испанских аэропортов.

Международное сотрудничество и поддержка Европола

В ходе расследования Национальная полиция сотрудничала с органами безопасности из Швейцарии, Финляндии, Австрии, Германии, Ирландии и Великобритании, а также получила техническую помощь Европола, который участвовал в криминалистическом анализе изъятых устройств.