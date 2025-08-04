Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Испании ликвидирована сеть, переправлявшая мигрантов в Великобританию и Канаду по поддельным паспортам

Кадры одного из арестов, проведенных Национальной полицией.
Кадры одного из арестов, проведенных Национальной полицией. Авторское право  Policía Nacional
Авторское право Policía Nacional
By Christina Thykjaer
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Испанская полиция ликвидировала преступную организацию, которая способствовала нелегальному въезду йеменских мигрантов в Великобританию и Канаду. Они действовали из нескольких испанских городов, используя греческие удостоверения беженцев и поддельные паспорта.

РЕКЛАМА

Сотрудники Национальной полиции в сотрудничестве с Европолом ликвидировали международную преступную организацию, занимавшуюся незаконным ввозом йеменских мигрантов в Великобританию и Канаду с использованием поддельных паспортов и документов.

В результате операции 11 человек арестованы, включая лидера организации, проведены три обыска в городах Мадрид, Сантонья и Торрелавега, где были изъяты десять мобильных телефонов, поддельный паспорт и различные документы, связанные с бронированием поездок. По данным полиции, сеть способствовала по меньшей мере 40 попыткам нелегальной иммиграции, получая прибыль до 3 000 евро на человека.

Как действовала сеть: карточки беженцев и поддельные паспорта

Действие сети начиналось с получения греческих удостоверений беженца, которые позволяли мигрантам легально путешествовать в другие европейские аэропорты. После международного транзита один из членов сети выдавал мигранту действительный посадочный талон и поддельный паспорт, по которому он пытался сесть на рейс в Канаду или Великобританию.

Бронированием билетов и рейсов занимался главарь, который координировал весь процесс. Расследование началось в сентябре 2024 года по наводке Агентства пограничных служб Канады (CBSA) после выявления нескольких случаев, когда граждане Йемена пытались въехать в страну по поддельным документам из испанских аэропортов.

Международное сотрудничество и поддержка Европола

В ходе расследования Национальная полиция сотрудничала с органами безопасности из Швейцарии, Финляндии, Австрии, Германии, Ирландии и Великобритании, а также получила техническую помощь Европола, который участвовал в криминалистическом анализе изъятых устройств.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа в ряде районов

Португалия объявила о высылке около 18 000 нелегалов

Европол предупреждает: "Мафии угрожают ЕС, объединившись с его врагами"